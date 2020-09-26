تمويل منتج آهل الميسر بلا كفيل وبلا فوائد لدى بنك التنمية الاجتماعية

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عمر شويل - جدة تمويل منتج آهل الميسر لدى بنك التسليف والادخار السعودي والمعروف حالياً باسم بنك التنمية الاجتماعية داخل أراضي السعودية ويصل التمويل الشخصي إلى ستون ألف ريال سعودي كحد أقصى للتمويل وبفترة سداد مرنة وميسرة تصل إلى خمس سنوات كما أنه تمويل بلا فوائد وبلا كفيل للقطاع الحكومي ويتميز بأنه تمويل شخصي متوافق ومطابق مع أحكام الشريعة الإسلامية وتابع إلى مؤسسة النقد العربي السعودي بالمملكة العربية السعودية ويعمل على رفع مستوى المعيشة للمواطنين السعوديين من خلال توفير تمويل الأسرة وتمويل كنف وتمويل الترميم في جميع مناطق وأنحاء السعودية ويمكن الآن أيضاً الحصول على تمويلات منتج آهل عن طريق رابط التقديم على التمويل الشخصي من بنك التسليف والمعروف باسم بنك التنمية الاجتماعية داخل أراضي المملكة العربية السعودية
مزايا تمويل منتج آهل الميسر لدى بنك التنمية الاجتماعية بالسعودية
- يتميز بأنه يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية
- يتميز التمويل بأقساط مرنة وميسرة تصل إلى 5 سنوات
- يتميز منتج آهل بأنه يسعي على توفير تمويل للأسرة وتمويل كنف وتموبل الترميم
- يتميز بحد أقصي للتمويل ستون ألف ريال سعودي
- يتميز بأنه تمويل بدون فوائد وبدون رسوم
- يتميز بأنه تمويل شخصي بدون الحاجة لكفيل لموظفي القطاعات الحكومية
- متاح قروض منتج آهل للمواطنين السعوديين
شروط وأحكام تمويل منتج آهل الميسر لدى بنك التنمية الاجتماعية بالسعودية
- يجب أن يكون سن العملاء من 18 عام ولا يزيد عمره عن 55 عام ويصل سن المتقدم للتمويل إلى 70 عام للمتقاعديين
- يجب أن يكون العملاء مواطنين سعوديين الجنسية
- يجب أن يكون الحد الادني للمرتب الشهري 2000 ريال سعودي
- يجب أن يكون بحد أقصي للتمويل 60 ألف ريال سعودي
- يجب أن لا يكون للعميل مصادر تمويل أخرى
- يجب على العملاء الأنتظام في سداد تمويلات منتج آهل
- يجب أن يقوم المستفيدين بتوفير الضمانات المطلوبة
- يجب أن لا يكون للعملاء أي قروض أخرى
- يجب على كافة الموظفين والمتقاعدين من القطاع الخاص وربة المنزل والطالب والمتسبب تقديم موافقة الكفيل طبقاً لنموذج الطلب برقم 105 لدى بنك التسليف أما كافة موظفي القطاع الحكومي يحصل على التمويل بدون موافقة الكفيل
طريقة التقديم على تمويل منتج آهل الميسر لدى بنك التنمية الاجتماعية بالسعودية
- قم بالدخول على الموقع الرسمي لدى منتج آهل التابع إلى بنك التنمية الاجتماعية داخل أراضي السعودية
- عليك بعد ذلك أختيار طلب التمويل مثل تمويل الأسرة أو تمويل كنف أو تمويل الترميم
- عليك بعد ذلك التقديم على التمويل المناسب لدى الموقع الرسمي لبنك التنمية الاجتماعية داخل أراضي السعودية
- قم بعد ذلك بتعبئة البيانات المطلوبة
- سوف يظهر لك الرد بالموافقة أو الرفض على حسب توافق الشروط والأحكام المطلوبة لدى بنك التنمية الاجتماعية في جميع مناطق وأنحاء المملكة العربية السعودية
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