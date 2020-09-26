نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل نقدي 100 ألف ريال قصير الأجل من بنك سامبا بأقل راتب لجميع المقيمين داخل المملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث يومياً الكثير من المواطنون السعوديين بالإضافة إلى المقيمين والمغتربين داخل المملكة العربية السعودية عن أفضل عروض التمويل الشخصي التي تقدمها البنوك السعودية، إلى أن أعلن بنك سامبا السعودي عن فرصة تمويل جديدة لمدة 9 شهور وبدون كلفة أجل، وقد أعلن مصرف سامبا أن التمويل الشخصي متاح صرفه للجميع بدون قيود صعبة من أجل الموافقة علي الصرف، ويصرف سامبا تمويلات وفق رغبة العميل سواء مبالغ صغيرة أو متوسطة أو الحصول علي أقصي حد للتمويل وهو 100 ألف ريال وهو الحد الأقصى لمبالغ القروض الخاصة بالتمويلات قصيرة الاجل، كما يحقق بنك سامبا توفير التمويل بتوافق شرعي إسلامي الذي يرغب به معظم العملاء عند الحصول علي التمويل الشخصي من أي فرع من فروع بنك سامبا، كما يوفر بنك سامبا سيولة مباشرة للمواطن العادي والمتوسط من حيث الدخل الخاص به لقضاء احتياجاته الشخصية المختلفة، فهذا التمويل يبقي حلاً للكثير من تحقيق الأغراض الشخصية التي يرغب كل شخص في تحقيقها، واليكم كيفية الحصول علي تمويل شخصي لمدة قصيرة من بنك سامبا السعودي.

تمويل مالي سريع قصير الأجل للجميع داخل المملكة

يقوم بنك سامبا بتسهيل جميع التمويلات النقدية حيث يتم تقديم التمويل بالمبلغ الذي يرغب به العميل سواء مبالغ صغيرة أو متوسطة أو بحد أقصي 100 ألف ريال فقط، بالإضافة إلى قيام سامبا بتسهيل المبلغ حيث يتم صرفه فوراً بعد اختيار المبلغ الذي تم تحديده سواء للسعوديين أو المقيمين داخل المملكة العربية السعودية بأي فرع من فروع بنك سامبا.

يوفر بنك سامبا نظام سداد مميز حيث يتم سداد أقساط التمويل حتي 9 شهور فقط من بداية الحصول علي القرض من بنك سامبا، بالإضافة إلى صرف مبلغ التمويل بتوافق شرعي إسلامي كامل، كما يمكن الحصول علي مبلغ شخصي أخر بعد سداد 20% من التمويل السابق الذي تم اقتراضه، مع توفير تسهيلات سداد تناسب جميع الرواتب الشخصية التي يحصل عليها جميع العملاء سواء راتب بسيط أو متوسط حتي يتمكن الجميع من الاستفادة من العروض التمويلية التي يطرحها بنك سامبا.

شروط الحصول علي مبلغ تمويل من بنك سامبا بالمملكة

يتم الصرف لرواتب العملاء التي لا تقل عن 5000 ريال سعودي فقط.

عمل العميل لا يقل عن 18 عام.

البقاء لمدة لا تقل عن شهر في أي عمل سواء عمل حكومي أو خاص.

إحضار موافقة موثقة من جهة العمل تفيد بتحويل الراتب إلى بنك سامبا.

كيفية الحصول علي تمويل قصير الأجل من بنك سامبا السعودي

يوفر مصرف سامبا رابط إلكتروني من أجل التقديم علي التمويل الشخصي الذي يرغب به كل فرد، ويتم الدخول علي الرابط المحدد التالي: تمويل قصير، ومن خلال هذا الرابط يتم تسجيل المبلع والبيانات الشخصية مثل تسجيل الاسم وتسجيل رقم الهوية الخاصة بالعميل سواء مواطن سعودي أو وافد إلى المملكة، ثم كتابة مبلغ التمويل إلى يرغب العميل في الحصول عليه، وتحديد عدد الأقساط التي من خلالها سيتم سدادها إلى مصرف سامبا، ثم يتم تسجيل الطلب.

وبعد التسجيل يقوم بنك سامبا بالرد علي كل عميل سواء بالموافقة أو الرفض علي طلب التمويل الشخصي وتحديد موعد إيداع المبلغ الذي تم تحديده من قبل كل عميل، وكان بنك سامبا قد أكد سرعة جميع الإجراءات الخاصة بأي تمويل يطلبه العميل لأي غرض يتمني العميل تحقيقه بالمبلغ الذي يرغب به كل عميل علي حده.