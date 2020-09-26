نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مؤسسة التقاعد: طريقة معرفة تفاصيل المعاش التقاعدي والاستقطاعات لمعاشات المتقاعدين بالمملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة المؤسسة العامة للتقاعد بالمملكة العربية السعودية تعمل دائماً علي تسهيل كافة الخدمات التي تتعلق بالمتقاعدين بجميع مناطق المملكة، كما تحرص المؤسسة العامة للتقاعد علي تسهيل إمكانية اطلاع كل متقاعد علي البيانات المالية لكل متقاعد والتفاصيل الخاصة بالمعاش التقاعدي الخاص به الذي يقوم بصرفه شهرياً، فهناك مجموعة كبيرة من المتقاعدين يرغبون شهرياً في معرفة تفاصيل مبالغ المعاش والاستقطاعات الخاصة بالمعاش التقاعدي، وسوف نوضح لجميع المتقاعدين بالمملكة العربية السعودية طريقة الحصول علي كشف حساب خاص إلكتروني خاص بالمعاش التقاعدي الشهري لكل مواطن علي حده في التفاصيل القادمة.

طريقة الاشتراك في خدمة البيانات المالية لمعرفة تفاصيل المعاش للمتقاعدين

أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد أنه تم توفير خدمة البيانات المالية لجميع المتقاعدين بالمملكة دون استثناء، من أجل مساعدتهم في الحصول علي كشف حساب تفصيلي يفيد بأي عملية تحويل سريع قد تم القيام بها، ومعرفة أيضاً رقم الحساب، بالإضافة إلى رقم الحساب الذي تم الإرسال منه، ومعرفة تاريخ تحويل أي مبلغ مالي للحساب البنكي بأي بنك داخل المملكة، وسوف نوضح لكم خطوات التسجيل في خدمة البيانات المالية الجديدة للمتقاعدين بالمملكة:

يقوم كل متقاعد بالدخول علي الموقع الإلكتروني للمؤسسة العامة التقاعد.

ثم يقوم كل متقاعد بتسجيل دخول جديد عبر الموقع، واختيار تسجيل دخول الأفراد.

يقوم كل متقاعد باختيار خدمة “بيانات مالية” من القائمة الرئيسة بالموقع.

ثم يختار المتقاعد ما بين بيانات مالية أو كشف حساب حسب رغبة كل عميل علي حده.

ثم يقوم كل عميل متقاعد بتحديد تاريخ البداية الخاص بكشف الحساب، وتاريخ النهاية الخاصة بكشف الحساب الذي يرغب في معرفته، ثم يقوم المتقاعد بالضغط علي عرض التفاصيل الخاصة بالكشف.

وتعد خدمة البيانات المالية الجديدة أحد الخدمات الهامة الجديدة الحديثة للمتقاعدين داخل جميع المصالح العاملة المختلفة بالمملكة، وتعد خدمة البيانات المالية الجديدة للمتقاعدين من قبل المؤسسة العامة للتقاعد هي أحد الخدمات السهلة لمعرفة الاسم ورقم الهوية ومعرفة قيمة المعاش التقاعدي والتعرف علي تفاصيل أي استقطاعات تم إجراءها علي الحساب الخاص للمتقاعدين، وتعد هذه الخدمة مجانية الاستخدام للجميع لتسهيل تفعيل الخدمات الإلكترونية لجميع المتقاعدين داخل المملكة العربية السعودية.

خدمة طباعة التعريف الفوري الخاص بالمعاش التقاعدي

وفرت المؤسسة العامة للتقاعد خدمة عامة لجميع المواطنين وهي خدمة طباعة التعريف الفوري لمواطني المعاش التقاعدي، حيث يستطيع جميع المواطنين سواء أفراد أو جهات التعرف علي علي تفاصيل المعاش التقاعدي، بالإضافة إلى طباعة تفاصيل المعاش مباشرة من الموقع الإلكتروني، ويتم ذلك من خلال الدخول علي الخدمات الإلكترونية ثم اختيار التعريف بالمعاش الفوري.