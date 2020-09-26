نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برنامج إيجار ورابط التسجيل والشروط والأوراق المطلوبة/ وزارة الإسكان في المقال التالي

عمر شويل - جدة برنامج إيجار هي شبكة إلكترونية تهدف إلي عرض حلول مختلفة ومتنوعة للإيجار السكنى أو الإيجار التجاري قد قامت بإطلاقها وزارة الإسكان، ويأتي ذلك من ضمن المشاريع التي تقدمها وزارة الإسكان بالتعاون مع صندوق التنمية العقاري لجميع المواطنين من خلال توفير قروض علي المنتجات السكنية الجديدة في مختلف مدن ومناطق المملكة العربية السعودية كما تهدف إلي توثيق العقود إلكترونياً لضمان حقوق المستأجر والمؤجر والوسطاء والعقاريين، كما يهدف إلي حماية صيغة العقود وجعلها صياغة موحدة للإيجار مما يعمل علي تحسين منظومة الإسكان في المملكة العربية السعودية بتحقيق أهداف و رؤية المملكة 2030 ميلادية.

برنامج إيجار وشروط التسجيل في البرنامج

قد قامت وزارة الإسكان بالتعاون مع صندوق التنمية العقاري بوضع بعض الشروط التي يجب توافرها في المواطنين الراغبين في التسجيل في البرنامج للعمل علي توفير خدمة مميزة يمكن من خلالها الحصول علي قروض تمويلية علي السكن الجديد للتسهيل علي المواطنين والمقيمين في المملكة من الحصول علي السكن من خلال الشروط التالية:

أن يكون الوسيط العقاري يحمل الجنسية السعودية.

أن يكون السجل التجاري للمنشأة ساري الصلاحية.

أن يحتوى السجل التجاري علي نشاط إدارة وتأجير العقارات التمليك أو المؤجرة بغرض السكن .

أن يحتوى السجل التجاري علي نشاط إدارة وتأجير العقارات التمليك أو المؤجرة لغير أغراض السكن.

برنامج إيجار وأهدافه

توثيق الحقوق الملكية بين المستأجر والمؤجر والوسيط في عملية الإيجار

تحسين الأداء في قطاع الإيجار بسبب ارتفاع مستوى المساهمة في قطاع الناتج المحلي.

العمل علي تخفيض عدد القضايا المقدمة للمحاكم بسبب مشاكل الإيجار التي تواجه البعض.

تأهيل المنشآت في الواسطة العقارية ويجب الالتزام بوضع الاجراءات الرقابية والتنظيمية.

برنامج إيجار وطريقة ورابط التسجيل

الدخول إلي الموقع الرسمي لوزارة الإسكان و الضغط علي برنامج إيجار السكنى.

كتابة البيانات الخاصة مثل رقم الهوية ورقم الجوال وتاريخ الميلاد ورمز التحقق.

سيتم وصول رسالة علي رقم الجوال الخاص بك الذي قمت بإدخاله.

قم بتسجيل الأرقام التي توجد في الرسالة و المكون من اربع أرقام وبعدها إدخال كلمة السر التابعة لك.

الضغط علي تأكيد التسجيل.

برنامج إيجار وطريقه تفعيل رابط التسجيل

قد قامت وزارة الإسكان من وضع آلية جديدة الهدف منها الوصول إلي الأهداف التي تسعي إليها المملكة العربية السعودية لتحقيق رؤية المملكة 2030 كما تهدف الآلية الجديدة إلي تنظيم العلاقة بين المستأجر والمؤجر والوسيط في منظومة الدعم السكني ومن المتوقع أن تكون آلية التسجيل وسيلة محدثة لخلق الثقة المتبادلة بين المستأجر والمؤجر الوسيط العقاري.

برنامج إيجار ونصائح للمواطنين قبل الانتقال إلي سكن جديد