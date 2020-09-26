نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحويل مديونية التمويل الشخصي لدى البنك الأهلي NCB في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحويل مديونية التمويل الشخصي لدى البنك الأهلي التجاري بالمملكة فتستطيع الآن تحويل جميع إلتزاماتك المالية في قسط تمويل شخصي واحد وذلك بنسبة معدل سنوي تنافسي أفضل من برنامج تحويل المديونية لدى المصارف الآخرة فالبنك الأهلي التجاري بالمملكة من أكبر وأهم المصارف بالمملكة لذلك يقدم البنك الأهلي العديد من المنتجات التمويلية المختلفة ومنها تمويل شخصي واحد يجمع جميع مديوناتك المالية فى قسط شهري واحد ويقدم البنك الأهلي العديد من المنتجات والخدمات التمويلية المميزة فيمكن الآن الحصول علي تمويل شخصي بدون رسوم إدارية لدى البنك الأهلي التجاري بالمملكة وهو تمويل سريع ومتفق مع ضوابط الشريعة الإسلامية وبأقساط شهرية ميسرة لمدة تصل إلى 5سنوات وهذاالتمويل له العديد من المميزات الأخري

مزايا برنامج تحويل المديونية لدى البنك الأهلي التجاري

برنامج تحويل المديونية لدى البنك الأهلي التجاري له العديد من المزايا التي تجعله أفضل برنامج عن باقي المصارف فهو برنامج متوافقمع الشريعة الإسلامية بالمملكة وله العديد من المميزات الأخرى وهي كما يلي

يوفر هذا البرنامج السيولة النقدية

يتميز برنامج تحويل المديونية بهامش ربح ثابت 1.50 %

يتميز هذا البرنامج بأنه يمكنك من الإستفادة من منتجات وخدمات البنك الأهلي التجاري

يتميز برنامج تحويل المديونية بأنه تمويل متوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية

يتميز بأقساط شهرية ميسرة لمدة تصل إلى 5سنوات

يتميز برنامج التحويل بأمكانية السداد المبكر

يمكن تأجيل أول قسطين للعميل

متطلبات وشروط برنامج تحويل المديونية لدى البنك الأهلي التجاري

حدد بنك الأهلي التجاري المتطلبات الأساسية والشروط اللازمة للحصول على برنامج تحويل المديونية

يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية برنامج تحويل المديونية متاح للقطاع الحكومي والشركات الكبرى والمميزة يشترط أن يكون الحد الأدني للراتب هو 6000 ريال سعودي تصل قيمة التمويل من 5000 ريال سعودي إلى 1500000 ريال سعودي يشترط ألا يزيد سن المتقدم عن 50 عاماً للعاملين و70 عاماً للمتقاعدين ويمكن الإطلاع على جميع الشروط من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني للبنك الأهلي التجاري

المستندات والإجراءات المطلوبة