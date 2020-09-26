نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجلس الشوري يناقش تعديل نظام التقاعد المدني والمرور والمؤسسات الصحفية في المقال التالي

عمر شويل - جدة الشوري يناقش تعديل نظام التقاعد المدني, حيث يواصل مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية بعقد بعقد جلساته عن بعد عن طريق الاتصال المرئي عبر الإنترنت وذلك ضمن أعمال السنة الرابعة من الدورة السابعة خلال هذا الأسبوع والتي تدور حول الموضوعات التي تم إدراجها علي جدول أعمال جلسات المجلس بعد الانتهاء من دراستها خلال الفترة الماضية, ومن المقرر أن يقوم مجلس الشوري في جلسته السابعة والخمسين باتخاذ قرار بالتصويت علي القرارات التي قامت باتخاذها لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وذلك بناءً علي التقرير السنوي الخاص بالهيئة الوطنية للأمن السيبراني والخاص بالعام المالي 1440/1441 هجرية, وأيضاً التوصيات الواردة من لجنة الحج و الإسكان والخدمات حيال التقرير السنوي الخاص بوزارة الشؤون البلدية والقروية عن العام المالي 1440/1441 هجرية.

يمكنك أيضا مشاهدة: كيفية احتساب راتب التقاعد المبكر حسب قانون التقاعد الجديد.

الشوري يناقش تعديل نظام التقاعد المدني والمرور والمؤسسات الصحفية



ومن المقرر أن يقوم مجلس الشوري بمناقشة تقرير مقدم من لجنة الثقافة والأعلام والسياحة والأثآر المتضمن مشروعاً لتعديل نظام المؤسسات الصحفية خلال الجلسة العادية الثامنة والخمسين التي يتم انعقادها يوم الثلاثاء القادم الموافق 29 من سبتمبر 2020 ميلادية , وسيتم النظر إلي تقريرين خاصين بلجنة الاقتصاد والطاقة والذي يعبران فيهم عن وجهه نظر اللجنة بخصوص التقرير السنوي للهيئة العامة للتجارة الخارجية عن العام المالي 1440/1441 هجرية والتقرير السنوي لوزارة التجارة للعام المالي 1440/1441 هجرية

يمكنك أيضا مشاهدة : شروط التقاعد المبكر وأسباب الحرمان من المعاش التقاعدي في المملكة العربية السعودية.

و بعد مناقشة مجلس الشوري يناقش تعديل نظام التقاعد المدني يناقس المجلس الموضوع المدرج الخاص بلجنة الحج والإسكان والخدمات بناء علي التقرير السنوي الخاص بوزارة الإسكان للعام المالي 1440/1441 هجرية للتصويت عليها كما يستعرض تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات المتضمن وجه نظرها بناء علي وجهه نظر و ملاحظات أعضاء المجلس, و من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة الثلاثاء القادم يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية و القضائية بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للعام المالي 1440 / 1441هجرية .