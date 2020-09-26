نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد عودة الطلبة للمدارس الحضورية.. ما هي المعايير والخطط التشغيلية للعودة للمدارس في المقال التالي

عمر شويل - جدة عودة الطلبة للمدارس الحضورية ، يترقب ملايين الطلبة والمعلمين التقييم الذي ستقوم به وزارة التعليم ابتداء من الأسبوع الخامس من التعليم عن بعد، حيث سيتم إصدار تعميم جديد بعد الأسبوع السابع حول آلية التعليم وهل سيبقي عن بعد أم أنه سيتغير وتعاد المدارس الحضورية، وفي هذا المقال خصصنا لكم الخطة التشغيلية لعودة المدارس في المملكة العربية السعودية 1442 للهجرة، كما أننا وفرنا معايير وشروط العودة والتي حددها وزير التعليم السعودي حمد آل الشيخ.

عودة الطلبة للمدارس الحضورية والشروط على لسان وزير التعليم السعودي حمد آل الشيخ

قال وزير التعليم حمد آل الشيخ أن هناك بعض الشروط التي يجب أن تتوفر حتى تعود المدارس الحضورية للعمل، ومن بينها قيام المعلم بتقديم التعليم عن بعد يوم واحد أسبوعيا، كما أنه حدد شرط آخر وهو أن هناك العديد من المواد التي يجب أن تبقى عن بعد، وفي كل الأحوال ذكر الوزير أن التقييم يبدأ مع بداية الأسبوع الخامس من التعليم الإلكتروني، ويتم طرح تعميم نهائي بخصوص آلية التعليم بعد نهاية الأسبوع السابع.

ما هي الخطط التشغيلية للمدارس 1442 في السعودية

جهزت وزارة التعليم خطة تشغيلية في حال وجود قرار العودة للمدارس الحضورية، وقد تم تقسيم هذه الخطط إلى ثلاث ألوان ونطاقات والتي سنذكرها على الشكل التالي:

اللون والنطاق الأحمر: جميع مدارس هذه المنطقة هي مناطق ازدياد حالات الإصابة بفيروس كورونا وستبقى عن بعد، وذلك حفاظا على صحة وسلامة الكوادر التعليمية والطلبة النطاق واللون البرتقالي: في هذا النطاق ستكون فيه المرحلة التعليمية مدمجة ما بين التعليم عن بعد والمدارس الحضورية اللون والنطاق الأخضر: يستطيع المعلمون والطلبة العودة للمدارس الحضور، مع الأخذ بعين الاعتبار بقاء التعليم عن بعد ساريا.

ما هي المعايير التي حددتها وزارة التعليم من أجل عودة المدارس الحضورية

حددت وزارة التعليم من خلال إحدى الورشات يوم الحادي عشر من شهر ذي الحجة 1441 آلية ومعايير العودة للمدارس، والموضحة على الشكل التالي: