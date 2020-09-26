“الصحة”: تسجيل 30 وفاة و461 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” وشفاء 769 حالة

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بلادي – الرياض :أعلنت وزارة الصحة، اليوم (السبت)، تسجيل 461 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس “كورونا” المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 332790 حالة.
وقالت الوزارة في تقريرها اليومي الخاص بمستجدات فيروس “كورونا” في المملكة، إنه تم تسجيل 30 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 4655 حالة وفاة.
وأبانت أنه تم تسجيل 769 حالة تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 316405 حالات، لافتة إلى أن هناك 11730 حالة نشطة حالياً، من بينها 1035 حالة حرجة.
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