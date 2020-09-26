من بينها مقترح إضافة مادة جديدة لنظام المرور.. “الشورى” يناقش عددًا من الموضوعات هذا الأسبوع

بلادي – الرياض :يتناول مجلس الشورى عددا من التوصيات” كما يصوت على عدد من القرارات هذا الأسبوع، خلال جلساته العادية “عبر الاتصال المرئي” ضمن أعمال السنة الرابعة من الدورة السابعة.

ويصوت المجلس في جلسته العادية الـ57 على عدد من توصيات تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تجاه التقرير السنوي للهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وكذلك التوصيات الواردة من لجنة الحج والإسكان والخدمات حيال التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية.

ويناقش المجلس تقريرين مقدمين من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتقرير السنوي لصندوق النفقة للعام، وذلك للعام المالي 1440 / 1441هـ.

كما يتداول المجلس بالمناقشة تقرير لجنة الشؤون الأمنية حيال مقترح إضافة مادة جديدة إلى نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) وتاريخ 26/10/1428هـ؛ المقدم استنادًا للمادة (23) من نظام المجلس.

فيما يناقش المجلس خلال الجلسة العادية الـ58 يوم الثلاثاء القادم تقريراً مقدماً من لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار المتضمن مشروعًا لتعديل نظام المؤسسات الصحفية، فيما يستمع المجلس خلال الجلسة إلى تقريرين يتضمنان وجهتي نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للتجارة الخارجية، والتقرير السنوي لوزارة التجارة.

ويستعرض المجلس خلال جلسته الـ59 يوم الأربعاء تقريراً من لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب المتضمن توصياتها ووجهة نظرها حيال ما أثير من آراء وملحوظات خلال مناقشة التقرير السنوي لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة في جلسة سابقة، ويستمع المجلس إلى وجهة نظر اللجنة الصحية حيال التقرير السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء للعام المالي 1440 / 1441هـ.

كما يناقش تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن مقترح مشروع نظام الصندوق الادخاري للحج.