“الملكية الفكرية” توافق على تسجيل أسماء العائلات كعلامات تجارية.. ووفق هذه الضوابط

بلادي – الرياض :وافق مجلس الهيئة السعودية للملكية الفكرية، على تسجيل الأسماء العائلية كعلامات تجاريةً، وفق ضوابط ومعايير حددها مجلس إدارة الهيئة.

وتضمنت الضوابط، التي نشرتها جريدة “أم القرى” أمس (الجمعة)، استيفاء شروط ومتطلبات التسجيل النظامية للعلامات التجارية، وأن يحمل مقدم الطلب نفس الاسم العائلي، كما يجب أن يكون الاسم العائلي في العلامة التجارية مستخدماً في سجل تجاري موجود سابقاً لفترة زمنية لا تقل عن 10 سنوات، وأن يكون الاسم العائلي أحد مكونات العلامة التجارية المطلوب تسجيلها وليس العلامة نفسها.

وشملت الضوابط اتخاذ مظهر مميز إضافي للاسم العائلي كنسق الخط أو الرسم الهندسي أو الشكل المكتوب به أو غيره، أن يكون تسجيل العلامة على فئة السلع والخدمات التي اشتهر بها مقدم الطلب، أما في حالة كان الاسم العائلي منتشراً في دولة أخرى، يتوجب على طالب التسجيل إحضار شهادة التسجيل في تلك الدولة.

كما استثني من القرار تسجيل الأسماء العائلية ذات الانتشار الواسع والمتكرر في مجال تجارة المنتجات أو الخدمات المراد التسجيل عليها، إضافة إلى استثناء تسجيل أسماء القبائل والعشائر ذات الانتشار الواسع، وأن يحمل الاسم العائلي نفسه. وتسري الضوابط على طلبات انتقال ملكية العلامة التجارية في حال أنها تحوي اسماً عائلياً.