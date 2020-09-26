نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صحة وفاة الشيخ عبد الرحمن السديس إمام الحرم المكي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تداول العديد من النشطاء عبر فيس بوك وتويتر خبر وفاة الشيخ عبدالرحمن السديس إمام المسجد الحرام في المملكة العربية السعودية. وذلك إثر الإصابة بفيروس الكورونا المستجد كما يزعم متداولي الخبر، عن عمر يناهز 60 عام. ولم تخرج تأكيد أو نفي لصحة الخبر حتى الآن، بالتالي تتوقف حقيقة وفاة السديس على خروج مرسوم رسمي.

جدير بالذكر أن الساعات الماضية شهدت تصريح للشيخ السديس، نقلا عن صحيفة عكاظ السعودية، وجه فيه الدعوة بإعادة فتح المرافق الخارجية تدريجيا، وذلك وفقا للاجراءات الاحترازية من فيروس كورونا المستجد. وخص الشيخ عبد الرحمن السديس في هذه الدعوة كلا من، مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة، معرض عمارة الحرمين الشريفين، مكتبة الحرم المكي الشريف.

الشيخ عبد الرحمن السديس

عبدالرحمن السديس من مواليد البكيرية إحدى مدن القصيم، ولد عام ١٣٧٩ هجرية، ويشغل حاليا منصب رئيس عام شؤون الحرم المكي والمسجد النبوي. حفظ القرآن الكريم كاملا قبل أن يكمل عامه ال 12، ليحصل على شهادة من المعهد العلمي بالرياض بتقدير امتياز.

وفي عام 1983 أكمل الدراسة العليا بالجامعة حاصلا على شهادته في الشريعة، ليحصل من بعدها على إجازة من جامعة محمد بن سعود الإسلامية وذلك عام 1987. ثم حصل على الدكتوراة في الشريعة الإسلامية من جامعة أم القرى عام 1995.

صحة أو حقيقة خبر وفاة إمام الحرم المكي الشيخ عبد الرحمن السديس

أكد الكاتب السعودي المقرب من الشيخ عبد الرحمن السديس عدم صحة الخبر، حيث أشار زهير كتبي الصديق إلى أن السديس يمارس عمله، وبصحة جيدة. كما أكد على أن هذه المعلومات خاطئة، طالما لم يصدر بيان عن الديوان الملكي فيما يخص إمام الحرم المكي. وطالب الكاتب السعودي الجميع بضرورة تحري الدقة قبل إشاعة الأخبار.

وفي هذا السياق، المزعوم عن وفاة الشيخ السديس إمام الحرم المكي. أكدت صحيفة التواصل في المملكة العربية السعودية من خلال الصفحة الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، إلى أن صحة خبر وفاة السديس إمام الحرم المسجد الحرام والمسجد النبوي غير صحيح على الإطلاق. فيما أكدت الصحيفة المحلية في المملكة على أن الشيخ السديس يتمتع بصحة جيدة.