نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل بنك تقسيط سيارات في السعودية 2020 في المقال التالي

عمر شويل - جدة البحث عن أفضل بنك تقسيط سيارات في السعودية هو من الأمور المهمة جدًا قبل اتخاذ قرار شراء سيارة جديدة بالتقسيط لأن البنوك لا تقدم عرضًا واحدًا متطابقًا في كل الحالات لأن كل حالة لها ظروف خاصة في الحصول على تمويل شراء سيارة جديدة في السعودية.

عروض تمويل السيارات الجديدة

تنقسم عروض تمويل السيارات الجديدة في السعودية إلى نوعين ؛ النوع الأول هو قرض تمويل السيارة المباشر من البنك وقرض تمويل السيارة من شركات التمويل المعتمدة من قبل الحكومة السعودية ويتم تمويل السيارات الجديدة بهذه الطريقة المعتادة.

قرض السيارة بدون تحويل راتب

تشترط بعض البنوك لتمويل قرض السيارة الجديدة أن يتم تحويل راتب المستفيد إلى البنك بالكامل في حين تكتفي بعض البنوك الأخرى بتحويل قيمة القسط الشهري فقط دون حاجة إلى تحويل كامل الراتب إلى البنك قبل الحصول على قرض السيارة الجديدة.

أفضل بنك تقسيط سيارات

تختلف شروط الحصول على قرض السيارة في السعودية من بنك لآخر لكن بشكل عام تتفق البنوك وشركات التمويل على ما يلي:

أن يكون المستفيد موظفًا في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص أو العسكري. يشترط مرور 6 أشهر على بداية الالتحاق بالعمل في القطاع الخاص قبل الحصول على قرض تمويل السيارة. فتح حساب جاري في أحد البنوك التجارية السعودية التي تقدم قروض شراء السيارات الجديدة. أن يكون الحد الأدنى لراتب الرجال 3 ألاف ريال والحد الأدنى لراتب النساء ألفي ريال.

أفضل بنك تقسيط سيارات

يمكن الحصول على قرض سيارة دون شروط معقدة أو بشروط بسيطة في حال كانت الدفعة الأولى أكثر من 50 % من قيمة السيارة أو كان الموظف ينتمي إلى إحدى القطاعات التي تحظى بثقة كبيرة لدى شركات التأمين أو كان للمستفيد ودائع لدى البنك المقرض.

عروض تمويل السيارات

تختلف عروض تمويل السيارات بحسب سعر السيارة وقيمة الدفعة المقدمة وعدد سنوات التقسيط وتلجأ الكثير من شركات التمويل ومعارض السيارات إلى تقديم عروض تشجيعية تتضمن الإعفاء من الرسوم الإدارية وتخفيض الدفعة الأولى إلى الصفر وغيرها من المزايا.