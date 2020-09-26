نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "بعد رفض احتجاجه".. نادي الهلال يلجأ للمحكمة الرياضية الدولية في المقال التالي
ووفقًا لصحيفة "المدينة"، اكتفى الاتحاد القاري ببيان مقتضب قال فيه: ” قررت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، رد الاعتراض المقدم من نادي الهلال، بخصوص انسحابه من دوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب استنادًا للمادة 4.3 من (التعليمات الخاصة لمسابقات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم خلال جائحة كوفيد-19)، ولن يقوم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بإصدار أي تعليق إضافي حول هذا الأمر”.
من ناحيتها، استشارت إدارة الهلال عددا من المحامين الدوليين قبل رفع مذكرة الاحتجاج للاتحاد الآسيوي، وسوف تستعين بهم لرفع القضية إلى المحكمة الرياضية الدولية.
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