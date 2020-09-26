قوات التحالف تدمّر منظومة دفاع جوي تتبع ميليشيا الحوثي في صنعاء بدقة عالية

بلادي – الرياض :أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم (السبت)، عن تدمير منظومة دفاع جوي معادية تتبع ميليشيا الحوثي فى صنعاء. وأظهر مقطع فيديو نشرته قناة “العربية”، لحظة تدمير منظومة الدفاع الجوي من قبل قوات التحالف، الذي أكّد التزامه بتدمير قدرات ميليشيا الحوثي التى تهدد الأمن الإقليمي والدولي.

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