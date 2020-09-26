الاتحاد الآسيوي يرفض اعتراض “الهلال” بشأن استبعاده من دوري الأبطال

بلادي – الرياض :قررت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم السبت، ردّ الاعتراض المقدم من نادي الهلال السعودي، بخصوص انسحابه من دوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب، استناداً للمادة 4.3 من (التعليمات الخاصة لمسابقات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم خلال جائحة كوفيد-19).
وذكر موقع الاتحاد القاري أنه لن يقوم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بإصدار أي تعليق إضافي حول هذا الأمر.
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