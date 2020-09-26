القبض على قائد مركبة ارتكب حـادث دهس أثناء ممارسة التفحيط ولاذ بالفرار في حفر الباطن

بلادي – الرياض :ألقى مرور محافظة حفر الباطن اليوم (السبت) القبض على قائد مركبة ارتكب حـادث دهس أثناء ممارسة التفحيط ولاذ بالفرار. وأوضح المرور أنه جرى ضبط عددٍ من المتجمهرين بالموقع الذي كان يمارس فيه التفحيط، وسيتم إحالتهم للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

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