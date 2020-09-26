حالة الطقس المتوقعة غدا الأحد: سحب رعدية ورياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار

بلادي – الرياض :نشرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعاتها لحالة الطقس في المملكة ليوم غدٍ (الأحد). وتوقّعت الهيئة سماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية. كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار وتحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من شمال ووسط المملكة. وتوقعت أن تصل أعلى درجة حرارة غداً إلى 42 درجة مئوية في كل من مكة المكرمة والأحساء ورفحاء، وأدنى درجة حرارة إلى 16 درجة مئوية في أبها.

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