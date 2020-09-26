نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بنك سامبا تمويل شخصي للمتقاعدين يصل إلى 500 ألف ريال في المقال التالي

عمر شويل - جدة بنك سامبا تمويل شخصي للمتقاعدين ، يقدم بنك سامبا العديد من التمويلات الشخصية التي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية حيث يقدم البنك للمتقاعدين تمويل شخصي يتناسب مع احتياجاتهم ومساعدتهم في إنشاء عمل خاص بهم أو إصلاح وتوسيع المنزل وغيرها من الاحتياجات حيث يقدم البنك تمويل للمتقاعدين يصل إلى 500 ألف ريال سعودي وعلى فترة سداد تصل إلى خمس سنوات وسنتعرف من خلال هذا المقال عن أهم مميزات وشروط التمويل وطريقة التقديم للحصول عليه.

بنك سامبا ومميزات التمويل الشخصي للمتقاعدين

يتميز التمويل بمجموعة من المميزات التي تناسب أي شخص وتجعل التمويل مقصد رئيسى للكثير من الراغبين في الحصول على تمويل وجاءت المميزات كالتالي:

تتراوح قيمة التمويل من خمسة آلاف إلي خمسمائة ألف ريال سعودي.

فترة سداد تصل إلى خمس سنوات.

يتمتع التمويل بأنظمة سداد مميزة.

عند إستيفاء جميع الشروط يتم الحصول على التمويل بشكل فوري.

في حال تعرض العميل للوفاة أو حدوث إعاقة له تمنعه من العمل يتم إسقاط مديونية التمويل.

شروط بنك سامبا للحصول على تمويل المتقاعدين

هناك مجموعة من الشروط الواجب توافرها حتي يتم الحصول على التمويل وسوف نقدم لكم أهم هذه الشروط:

يجب أن يكون لا يقل عمر المتقدم عن أربعين عاماً.

يجب أن لا يقل الدخل الشهري للمتقدم عن ألفين ريال سعودي.

يجب أن يكون المتقدم للحصول على التمويل مشترك في المؤسسة العامة للتقاعد ومشترك في برنامج التقاعد التابع للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

المستندات المطلوبة للحصول على تمويل المتقاعدين

هناك مجموعة من المستندات والأوراق المطلوبة حتي يتمكن المتقدم من تقديم طلب الحصول على التمويل ومن المستندات اللازمة للحصول على التمويل ما يلي:

ملئ نموذج طلب الحصول على التمويل.

صورة الهوية الوطنية سارية المفعول.

شهادة معتمدة بالموافقة على تحويل الراتب الشهري.

خطوات التقديم للحصول على تمويل المتقاعدين من بنك سامبا