نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المرور السعودي يوضح عليه تقديم الاعتراض على المخالفات المرورية من خلال منصة ابشر في المقال التالي

عمر شويل - جدة المرور السعودي يوضح عليه تقديم الاعتراض على المخالفات المرورية من خلال منصة ابشر، قد أوضحت ادارة المرور السعودي بالمملكة عن إمكانية تقديم الاعتراض للمخالفة الموقعة مرتين من خلال موقع واحد عبر منصة ابشر الالكترونية أحد المستفيدين تقديم سؤال عبر موقع تويتر عبر موقع تويتر قاموا بالتوقيع على مخالفاته بسبب تظليل لون للمقاعد الخلفية، وهذا الأمر حدث مرتين من الضابط نفسه بالمكان نفسه وتوجد مدة زمنية بينها تصل الى 29 يوماً، وبالتالي يتم تسجيل الدخول منصة ابشر الالكترونية لتقديم الاعتراض ولكن لا تظهر له في قائمة الاعتراض فيريد حل هذا الأمر.

حيث أوضحت المرور ان يمكن في هذه الحالة أن يتم الاعتراض من خلال الحساب الخاص بالمستفيد عبر تسجيل الدخول إلى بوابة أبشر الإلكترونية التي يتوفر عليها الكثير من الخدمات الهامة التي تفيد جميع المواطنين بالمملكة والمقيمين أيضا.

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موعد إيقاف الخدمات نتيجة المخالفات

قد اوضحت ادارة المرور السعودية أنه إذا زادت المخالفات ووصلت قيمتها إلى 20 ألف ريال سعودي او اقصى وقد مضى عليها أكثر من 6 أشهر من تاريخ إبلاغ هذا الشخص دون أن يتم السداد حيث أكد أن المادة 75 من نظام المرور تؤكد على تنبيه المخالف بأي وسيلة إذا تراكمت عليه المخالفات وتعدد 20,000 وينبغي عليه أن يقوم بالسادات خلال 30 يوم، وإذا لم يقم بالسداد يتم إحالته للمحكمة المختصة يتم إيقاف خدماته حتى سداد المخالفات، وهذا الأمر جاء ردا على استفسار أحد المتابعين لخدمة المستفيدين من موقع تويتر متى يتم إيقاف خدماتي بسبب المخالفات.

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المرور السعودي وأوضح نوع السيارة التي يجوز للمقيم امتلاكها

قد أوضح المرور السعودي ان نوع السيارة التي ينبغي لغير السعوديين امتلاكهم بعد إقامتهم داخل المملكة السعودية وذلك من خلال المادة التاسعة فقرة ثالثة من نظام المرور أنه يجوز للأشخاص الغير سعوديين امتلاك المركبات الخصوصي فقط، وهذا الأمر ردا على استفسار أحد المقيمين بالمملكة السعودية هل يحق للمقيم تملك سيارة ايسوزو ديمكس غمارة أو غير مسموح، وبالتالي قامت إدارة المرور والرد على هذا المقيم من خلال موقع تويتر عبر الانترنت.