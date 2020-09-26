دوت الخليج – جواهر محمد – الأحساء

تمت صباح اليوم زيارة أكبر مزرعة ورد حساوي بالأحساء وذلك بدعوة من مالك المزرعة عبدالعظيم المطلق ‘ حيثُ تم أستقبال شخصيات رسمية بمحافظة الأحساء بمقر المزرعة د. أحمد البوعلي رئيس المجلس البلدي بمحافظة الأحساء.أ. عماد الغدير رئيس لجنة تسويق هوية الأحساء م. إبراهيم الخليل مدير عام مكتب وزارة البيئة والمياة والزراعة بمحافظة الأحساء م. خالد الحسيني مدير عام مركز النخيل والتمور بمحافظة الأحساء م.عبدالله الشايب مهندس معماري ومجموعة من الإعلاميين والمرشدين السياحيين.

وقد ذكر البوعلي أثناء كلمته في حفل الاستقبال بان الأحساء دائماً تقدم البذل والعطاء والجديد على كافة الأصعدة بحول الله وتوفيقه وذكر باننا نتمنى بان تزداد انواع المزارع السياحية ونتفنن في ذلك وبأن الورد الحساوي له جماله ونكهته المتميزة ومن الممكن تطوير منتجات الورد الحساوي وتصنيعها .

وايضاً الاهتمام والتركيز على المونتجات الزراعية الأحسائية كالرز الحساوي والليمون الحساوي وكذلك التمر الحساوي واختيار البيئة الاحسائية المناسبة من أهالي الاحساء وناشد رجال الاعمال واصحاب المزارع العمل على هذة التطويرات وذلك لجذب السواح من داخل وخارج الاحساء بالتنقل بين مزارع احسائية عدة .

وأختتم كلمته بالشكر لمالك المزرعة على هذة الدعوة الكريمة وتحدث بعدها عن برنامج مبادرة فلنغرسها ودعوة أهالي الاحساء للمشاركة بهذة المبادرة وعلى هامش الزيارة ذكر المهندس الشايب بان المزرعة تنتج حوالي ٧٠٠٠ وردة في اليوم بموسم انتاج الورد الحساوي.

ومن جهة اخرى ذكر المهنس الحسيني بأن الأحساء بحاجة الى المزارع الأحسائية ووجه دعوته للمزارعين الأحسائيين للاستفادة من برنامج أرياف التابع لهيئة السياحة لتطوير مزارعهم وتحويلها إلى مرازع سياحية .

وشارك المهنس الخليل بكلمته التى ذكر خلالها بان مالك المزرعة اهتم بزراعة الرز الحساوي والورد الحساوي كأرث وتاريخ أحسائي . ووضح بأن هناك تطلعات وخطط مستقبلية ولله الحمد على مستوى المملكة وعلى مستوى الأحساء بالذات وإنطلاق مدن زراعية تستهدف الشباب وتستهدف خريجين الزراعة وسوف يكون لها صدى باذن الله في الأحساء المباركة .