نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطبيق توكلنا المطور يعلن عن خدماته الجديدة أهمها إنجاز الخدمات الحكومية بسهولة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تطبيق توكلنا المطور يعلن عن خدماته الجديدة لكافة المواطنين والمقيمين في أرجاء المملكة العربية السعودية، حيث أعلن تطبيق توكلنا المطور في إصداره الجديد عن العديد من الخدمات والمزايا التي يقدمها إلي المواطنين والتي تشمل الصحة والتعليم والجوازات والخدمات المرورية، والعديد من الخدمات الحكومية الأخري، وتهدف تلك الخدمات الجديدة إلي سرعة وصول المواطنين إلي إنهاء الخدمات بسهولة ويسر، في إطار التعامل المستمر والجهد الكبير التي تقدمة الحكومة السعودية إلي المواطنين في العديد من الخدمات الإلكترونية والذي يأتي ضمن تطلعات المملكة 2030م، حيث تجاوز مستخدمي تطبيق توكلنا 7 مليون مواطن.

تطبيق توكلنا المطور يعلن عن خدماته الجديدة

يضم تطبيق توكلنا أيقونة لوحة بياناتي وهي عبارة عن قواعد بيانات شاملة تضم المعلومات والبيانات الأساسية للمستخدم بالإضافة إلي بيانات التالي (المخالفات المرورية، التصاريح، الصحة، التابعين، بالإضافة إلي التعليم)، حيث قد أتاح التطبيق الإلكتروني توكلنا طريقة فتح حساب عبر منصة مدرستي الذي تجد فيه بيانات الطلاب الصحية ومنصة مدرستي التعليمية، كما تجد في تطبيق توكلنا المطور خدمة حجز موعد إلكتروني لفحص الحالة الصحية من فيروس كورونا والتي يتم التوضيح فيه نتائج التحاليل الطبية للفرد المتقدم أو لأفراد الأسرة.

تطبيق توكلنا المطور يعلن عن خدمة التنبيهات والاشعارات الجديدة

كما يمكن للمستخدم أيضا الاستفادة من خدمة استعراض لوحة البيانات الشخصية الخاصة بالجوازات والاحوال المدنية، كما تأتي أهم خدمات تطبيق توكلنا الجديد هي خدمة الاشعارات أو التنبيهات حيث أن هذه الخدمة تقوم بتذكير المواطنين موعد قرب انتهاء وثائقهم أو موعد انتهاء وثائقهم الشخصية بالإضافة إلي التنبيهات الأخري العامة.