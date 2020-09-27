نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برنامج تمويل شخصي جديد حتى (3.6) مليون ريال من الشركة السعودية للتمويل فترة سداد 60 شهر للأفراد والشركات في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت الشركة السعودية للتمويل عن برامج التمويل المميزة التي تقدمها لعملائها، حيث أن برامج التمويل مقدمة للأفراد والشركات على حد سواء حيث يصل مبلغ التمويل لأصحاب الأعمال الى 3.600 مليون ريال، ونستعرض لقراء موقعنا برنامج التمويل الشخصي المقدم من الشركة السعودية للتمويل حيث هناك عدد كبير من الأفراد والشركات يبحثون عن كثب عن افضل طرق التمويل المناسبة لهم، وقد أدركت الشركة مبكراً مدى الحاجة الماسة لبرامج تمويل مناسبة، ونظراً لاحتياج فئة كبيرة الى تمويل شخصي سواء كان تمويل للأفراد او الشركات ثم تم تأسيس الشركة في عام 1990، وبالتالي تقدم الشركة خلال تلك الفترة أقوى وأفضل برامج التمويل المناسبة، ومؤخراً حصل مصرف ابوظبي الإسلامي على اكثر من 505 من رأس مال الشركة ليخرج منتجات تمويلية مناسبة.

برنامج تمويل شخصي للأفراد

تقدم الشركة السعودية برنامج التمويل الشخصي للأفراد بأسعار تنافسية حيث يصل مبلغ التمويل الى 100.000 ريال، بالنسبة لتمويل الأفراد، مع مدة سداد تصل الى 5 سنوات، ونستعرض بعض الأمثلة على برامج التمويل الشخصي الذي تقدمه الشركة السعودية للتمويل من خلال الجدول التالي:

منتج التمويل مبلغ التمويل فترة السداد هامش الربح معدل الربح السنوي الاستقطاع الشهري تمويل شخصي 100,000 60 شهر 11.5% 21.9% 2625 تمويل شخصي 100,000 60 شهر 10.75% 20.1% 2563

تمويل الأعمال

كما تقدم الشركة السعودية للتمويل برنامج التمويل لقطاع الاعمال بمبالغ مالية كبيرة تصل الى اكثر من 3.5 مليون ريال سعودي مع فترة سداد مناسبة تصل الى 5 سنوات، ويوضح الجدول التالي بعض الأمثلة على برنامج التمويل الشخصي الذي تقدمه الشركة لعملائها.

منتج التمويل مبلغ التمويل معدل النسبة السنوي الرسوم الإدارية حد ادني او حد أعلى من الرسوم الاستحقاق بالسنوات مبلغ القسط تمويل الشركات 1,000,000 21.65% 10,000 لا يوجد 4 سنوات 30,000 شهريا تمويل الشركات 3,600,000 21.08% 36,000 لا يوجد 5 سنوات 93,000 شهريا تمويل الشركات 700,000 29.33% 7,000 لا يوجد سنتين 37,333 شهريا

حاسبة التمويل للشركة السعودية

الآن يمكنكم معرفة مبلغ التمويل اللازم من خلال حاسبة التمويل الشخصي وطلب التمويل الكترونياً حيث يمكنكم الدخول الآن على موقع الشركة السعودية للتمويل https://sfco.com.sa/ والمتابعة، وذلك عن طريق ادخال البيانات التالية على حاسبة التمويل (الجنسية – الجنس – القطاع – الراتب – نوع التمويل) ثم الدخول على أيقونة (احسب)، وبالتالي يظهر البيان التفصيلي عن المبلغ المطلوب، كما يمكنكم الاتصال على رقم خدمة عملاء الشركة السعودية للتمويل والاستعلام عن كافة الخدمات المقدمة من خلال الرقم التالي مجاناً (8001240330).