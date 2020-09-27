نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بنك الجزيرة السعودي وكيفية تقديم طلب لمنتج التمويل الشخصي دينار عبر الأسهم المحلية في المقال التالي

عمر شويل - جدة بنك الجزيرة: هو بنك يقدم بعض الخدمات والتمويلات للأشخاص، وتلبية لرغبات جميع الأشخاص، حيث يمنح البنك بعض التمويلات التي تغطي كافة مصاريف الشخص الاستهلاكية، وأيضاً العائلية، وكل هذا في التمويل الشخصي دينار عبر الأسهم المحلية، حيث أيضاً قام بنك الجزيرة بالإعفاء من الرسوم الإدارية لفترة محدودة على التمويلات حتى يوم 30/9/2020، ولمنتج الأسهم المحلية بعض الشروط والمميزات سنذكرها، كما سنوضح أيضاً كيفية التقديم على المنتج.

بنك الجزيرة ما هو منتج التمويل الشخصي دينار عبر الأسهم المحلية

هو منتج يقدم من بنك الجزيرة بصيغة وطريقة المرابحة، حيث يقوم بنك الجزيرة باعطائك الحرية الكاملة في اختيار أسهم محددة، ومن خلال طلبك للبنك يقوم البنك بشراء هذه الأسهم، ثم يقوم البنك بعدها ببيعها لك ولكن بثمن مؤجل، وأيضاً يتم تحديد هامش ربح معروف، ومن خلالها يتم تحويل هذه الأسهم إلى محفظتك، وهكذا يكون لك الحرية في بيع هذه الأسهم أو أن تحتفظ بها في محفظتك.

بنك الجزيرة السعودي ومزايا تمويل دينار عبر الأسهم المحلية

يصل التمويل فيه إلى 2000.000 ريال سعودي.

أنه تأمين مجاني تكافلي، حيث أنه يقوم بتغطية الباقي من التمويل، وذلك في حالة الوفاة أو أن عجز العميل عجز كلي.

به إمكانية لتمويل المتقاعدين.

المعدل للنسبة السنوية APR يبدأ من 2.91%، وهذا يشمل الرسوم الإدارية.

الرسوم الإدارية معفية لوقت معين حتى 30/9/2020.

حيث أنه الرسوم في التمويل خاضعة لقيمة الضريبة المضافة vat 15%.

شروط التقديم على طلب التمويل الشخصي دينار عبر الأسهم المحلية

عمر العميل يكون بين 20 عاماً إلى 60 عام.

أن يكون العميل مثبت بإحدي الوظائف الحكومية.

أو مضى مدة قدرها 3 أشهر في عمله بالقطاع شبه الحكومي.

أو يعمل في القطاع الخاص ومضى عليه 6 أشهر بالعمل بالقطاع.

الراتب الخاص بالعميل والصافي للراتب لا يقل عن 5000 ريال سعودي.

كيفية الاشتراك في التمويل الشخصي دينار عبر الأسهم المحلية

للتقديم لأي طلب خدمة أو تمويل في بنك الجزيرة، يوجد ثلاث وسائل للتواصل مع البنك والتقديم على هذه الخدمات والتمويل: