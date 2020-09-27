- 1/2
- 2/2
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة التسجيل في برنامج اعتمرنا لآداء العمرة أو الصلاة في المسجد الحرام في المقال التالي
عمر شويل - جدة قامت وزارة الحج والعمرة بالإعلان عن خدمة جديد وهي “برنامج اعتمرنا”، وذلك للمساعدة في آداء مناسك العمرة والزيارة لراغبي العمرة ولكي تعود الأوضاع كما كانت مسبقاً، وبرنامج اعتمرنا يتم تنزيلة من خلال جوجل بلاي أو آبل ستور والذي سيتم إطلاقة بوم الأحد المقبل كما حددته وزارة الحج، وتم هذا القرار بعد الموافقة الملكية الكريمة بعودة الصلاة والمناسك والزيارة في الحرم المكي مجدداً، وذلك للمراحل الأربع التي سيتم ذكرها أدنى هذا المقال، حيث ستبدأ من اليوم السابع عشر من شهر صفر المقبل بنسبة 30% فقط من الكثافة، وتتزايد تدريجياً لتصل إلى 100%.
طريقة التسجيل في برنامج اعتمرنا لآداء العمرة أو الصلاة
إليكم طريقة التسجيل في برنامج اعتمرنا لآداء العمرة أو الصلاة في الحرم المكي وفق مانشرت وزارة الحج عبر حسابها الرسمي، وهي كالآتي:
- تنزيل برنامج اعتمرنا من جوجل بلاي أو أبل ستور.
- ثم قم بتسجيل البيانات الشخصية الخاصة بك.
- بعد ذلك قم لاختيار الموعد المتاح لك للعمرة أو الصلاة في الحرم المكي أو الروضة الشريفة.
- وأخيراً وعند الانتهاء من التسجيل يتم الحصول على التصريح.
- عند الوصول إلى أحد مراكز النقل أو تجمع المعتمرين في مكة، يتم إظهار التصريح الإلكتروني للمسئول متقيداً بالأوقات المحددة.
مراحل عودة العمرة والصلاة في الحرم المكي
- المرحلة الأولى سوف تكون من يوم الأحد 17 من شهر صفر 1442، والذي يتم فيها السماح للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة فقط بأدية مناسك العمرة والصلاة بنسبة لا تتجاوز 30% “6000 معتمر” يومياً.
- المرحلة الثانية من بداية ربيع الأول 1442، الموافق 18 من شهر أكتوبر المقبل، 15 ألف معتمر يومياً.
- المرحلة الثالثة، من 15 ربيع الأول، 20 ألف معتمر من السعودية وخارجها.
- المرحلة الرابعة والأخيرة، عندما تحدد وزارة الحج.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة التسجيل في برنامج اعتمرنا لآداء العمرة أو الصلاة في المسجد الحرام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.