نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة التسجيل في برنامج اعتمرنا لآداء العمرة أو الصلاة في المسجد الحرام في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت وزارة الحج والعمرة بالإعلان عن خدمة جديد وهي “برنامج اعتمرنا”، وذلك للمساعدة في آداء مناسك العمرة والزيارة لراغبي العمرة ولكي تعود الأوضاع كما كانت مسبقاً، وبرنامج اعتمرنا يتم تنزيلة من خلال جوجل بلاي أو آبل ستور والذي سيتم إطلاقة بوم الأحد المقبل كما حددته وزارة الحج، وتم هذا القرار بعد الموافقة الملكية الكريمة بعودة الصلاة والمناسك والزيارة في الحرم المكي مجدداً، وذلك للمراحل الأربع التي سيتم ذكرها أدنى هذا المقال، حيث ستبدأ من اليوم السابع عشر من شهر صفر المقبل بنسبة 30% فقط من الكثافة، وتتزايد تدريجياً لتصل إلى 100%.

طريقة التسجيل في برنامج اعتمرنا لآداء العمرة أو الصلاة

إليكم طريقة التسجيل في برنامج اعتمرنا لآداء العمرة أو الصلاة في الحرم المكي وفق مانشرت وزارة الحج عبر حسابها الرسمي، وهي كالآتي:

تنزيل برنامج اعتمرنا من جوجل بلاي أو أبل ستور.

ثم قم بتسجيل البيانات الشخصية الخاصة بك.

بعد ذلك قم لاختيار الموعد المتاح لك للعمرة أو الصلاة في الحرم المكي أو الروضة الشريفة.

وأخيراً وعند الانتهاء من التسجيل يتم الحصول على التصريح.

عند الوصول إلى أحد مراكز النقل أو تجمع المعتمرين في مكة، يتم إظهار التصريح الإلكتروني للمسئول متقيداً بالأوقات المحددة.

مراحل عودة العمرة والصلاة في الحرم المكي