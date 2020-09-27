كم باقي على حساب المواطن شهر صفر 1442 بالمملكة العربية السعودية

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عمر شويل - جدة كم باقي على حساب المواطن الشهر الجاري يُعتبر من أكثر ما يشغل كافة أبناء المملكة العربية السعودية المستفيدين من نظام حساب المواطن والذين يقل معدل الراتب الشهري خاصتهم عن 10000 ريال سعودي، إلى جانب مجموعة من الشروط والاعتبارات الأخرى التي لا بُد من استيفائها كاملة؛ من أجل الحصول على المساعدات المقطوعة والدفعات الخاصة بحساب المواطن السعودي.

كم باقي على حساب المواطن شهر صفر 1442

أشار التقويم السعودي الرسمي إلى أن موعد إيداع دفعات ثم صرف مساعدات حساب المواطن لجميع مستفيدي حساب المواطن والمستحقين للمساعدة من أبناء المملكة العربية السعودية سوف يكون تحديديًا في يوم 11 أكتوبر من عام 2020م الموافق بالهجري اليوم الـ 24 من شهر صفر لعام 1442 هـ (24/2/1442هـ).

حيث أن موعد إيداع الدفعات أو صرفها يتم وفقًا نظام أيام الأسبوع داخل الدولة، وعلى سبيل المثال؛ إذا كان التاريخ المحدد للصرف هو يوم الجمعة؛ فإنه يتم إيداع الدفعات في يوم الخميس الذي يسبقه، في حين أنه إذا كان موعد إيداع الدفعة الجديدة في يوم السبت؛ فهنا يتم إرجاء موعد الدفعة إلى يوم الأحد التالي؛ نظرًا إلى أن يومي الجمعة والسبت في المملكة تكون إجازة رسمية لجميع العاملين بالدولة.

موعد صرف حساب المواطن شهر صفر

يُذكر أن إيداع وصرف دفعات حساب المواطن يكون في اليوم العاشر والحادي عشر من كل شهر ميلادي جديد، وسوف يوافق موعد نزول حساب المواطن للشهر الجاري يوم الأحد 11 أكتوبر 2020م، وبعد الانتهاء من إيداع الدفعات كاملة في الحسابات البنكية للمواطنين؛ سوف يكون في مقدور المواطنين البدء فورًا في صرف المساعدات عبر الحساب البنكي الخاص بك من المستفيدين من هذه المساعدات.

رابط تحديث حساب المواطن

على جميع المستفيدين من دفعات ومساعدات سرعة تحديث بياناتهم في حالة حدوث أي تغييرات في البيانات الخاصة بالمواطن على الموقع الرسمي للنظام، ويمكن تحديث حساب المواطن عبر الخطوات التالية:

الدخول إلى رابط تحديث حساب المواطن الرسمي

إدخال اسم المستخدم والرقم السري المرتبط بحساب المواطن على النظام.

من القائمة الجانبية للصفحة الرسمية؛ يتم الضغط على (البيانات الشخصية).

الضغط على زر (التحديث).

إدخال أي بيانات جديدة قد تم تغييرها سواء العنوان أو قيمة الراتب أو الالتحاق بوظيفة أو زواج أحد الأبناء أو تغيير رقم الجوال أو أي معلومات أخرى قد تم تغييرها.

ثم البدء في إثبات السكن من خلال رفع صورة واضحة من عقد الإيجار.

وفي النهاية؛ يتم الضغط على حفظ وتحديث.

الاستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية 1442

كما يمكن الاستعلام عن حساب المواطن وعن الدفعات عبر رقم الهوية كما يلي: