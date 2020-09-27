نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على أول وزارة تم إنشاؤها بالمملكة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت إدارة الملك عبدالعزيز، أن أول وزارة تم إنشاؤها بالمملكة هي وزارة الخارجية، وذلك في عهد الملك المؤسس، وصدر الأمر بإنشائها في عام 1349 هـ 1930م.

وقالت الدارة إن الأمر نص على تعيين نائب الملك في الحجاز الأمير فيصل بن عبد العزيز، وزيرًا للخارجية.

وجاء في نص الأمر السامي «صدر الأمر الملكي السامي بتحويل اسم مديرية الشؤون الخارجية إلى وزارة الخارجية، وبإسناد منصب الوزارة المذكورة إلى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل، النائب العامّ لجلالة الملك المعظم، علاوة على النيابة العامة، وبتعيين فؤاد حمزة وكيلًا لوزارة الخارجية، اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق اليوم السادس والعشرين من شهر رجب سنة 1349».