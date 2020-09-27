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عمر شويل - جدة يحتاج الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية إلي أسهل طريقة لمعرفة فاتورة الكهرباء ومن المميزات الرائعة التي توفرها شركات الكهرباء في السعودية هو توفير العديد من الخدمات الخاصة بالكهرباء بشكل إلكتروني حتى يستطيع المواطن القيام بهذه الخدمات من خلال شبكة الإنترنت بدلا من الذهاب إلى شركة الكهرباء ومن هذه الخدمات هي خدمة معرفة فاتورة الكهرباء ومن أبرز الخدمات الأخرى التي تقدمها شركات الكهرباء للمواطنين هي خدمة معرفة جميع المعلومات التي تخص جميع الفواتير السابقة.

أسهل طريقة لمعرفة فاتورة الكهرباء

طريقة معرفة فواتير الكهرباء بسيطة جداً حيث توفر شركة الكهرباء موقع إلكتروني خاص بها يساعد جميع المواطنين في معرفة فاتورة الكهرباء من خلال الجوال أو الحاسوب بشكل مجاني وعليك أتباع الخطوات التالية لمعرفة كيفية معرفة فاتورة الكهرباء في السعودية.

في البداية عليك الدخول إلى الموقع الرسمي لشركة الكهرباء في السعودية.

بعد الدخول مباشرة إلى الموقع ستجد نفسك داخل صفحة خدمات الفواتير.

ستظهر لك خانتين الخانة الأولي قم بإدخال رقم الحساب بها.

الخانة الثانية قم بكتابة الرمز المرئي وبعد ذلك أضغط علي عرض.

سيقوم الموقع بفحص الحساب وبعد ذلك سيقوم بإظهار جميع الفواتير الخاصة بحسابك.

يمكنك بهذه الطريقة الاستعلام عن الفواتير الخاصة بك بالكامل بشكل إلكتروني دون الحاجة إلى الذهاب إلى شركة الكهرباء ويمكنك استخدام الموقع إلكتروني لشركات الكهرباء في السعودية في الاستعلام عن جميع الفواتير السابقة ومتابعة كل شيء يخص فواتير الكهرباء بشكل إلكتروني.