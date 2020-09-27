نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقيقة وفاة الشيخ السديس تعرف على سيرته الذاتية في المقال التالي

عمر شويل - جدة حقيقة وفاة الشيخ السديس انتشر خلال الساعات القليلة الماضية خبر وفاة الشيخ السديس أمام الحرم المكي، حيث تداول هذا الخبر عدد كبير من رواد التواصل الاجتماعي زاعمين أن الشيخ مات متأثرا بفيروس كورونا المستجد في أحد المستشفيات بالرياض عن عمر يناهز الـ60 عاما.

حقيقة وفاة الشيخ السديس

حتى الآن لم تصرح المملكة العربية السعودية بأي خبر عن الوفاة كما أنها لم تقم بالتأكيد أو النفي أيضاً.

من هو الشيخ عبد الرحمن السديس

ولد السديس عام 1379 هجرية في منطقة القصيم وخاصة في مكان يدعى البكيرية، أتم حفظ القرآن الكريم وهو لم يتجاوز الثانية عشر من عمره، وكان نابغة في علم القراءات.

أصبح من أفضل مرتلي القرآن في العالم، وذلك لصوته المميز والعذب، بالإضافة إلى أنه حصل على جائزة الشخصية الإسلامية في المسابقة الدولية للقرآن في دبي في دورته التاسعة.

لتميزه الشديد في تلاوة القرآن تم تعيينه إمام وخطيب للحرم المكي عام 1404 هجرية، وكان أصغر من تولى هذا المنصب سنا، حيث كان عمره آنذاك لا يتخطى 22عاما.

واستمر في الاجتهاد والتفوق حتى استطاع أن يشغل منصب رئيس عام لشئون المسجد النبوي، بالإضافة إلى كونه أمام الحرم المكي.

وكانت هذه مسيرة حياة الشيخ عبد الرحمن السديس منذ ولادته حتى يومنا هذا بعد أن هزت شائعة وفاته جميع أنحاء العالم، وننتظر الآن أن تقوم السلطات السعودية بتأكيد أو نفي خبر الوفاة.