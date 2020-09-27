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عمر شويل - جدة رابط الاستعلام عن موعد صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي المساعدات المقطوعة 1442 يقوم الأشخاص المستفيدين من المساعدة المقطوعة التي تقوم الحكومة السعودية بصرفها لهم، بالبحث الآن عن موعد صرف المساعدة المقطوعة لهم من قبل الضمان الاجتماعي، حيث يتم صرف تلك المساعدة لمن هم في حاجة إليها من الشعب السعودي، في ظل توفير حياة كريمة على مبدأ المساواة والتكافل الاجتماعي .

المساعدة المقطوعة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

المساعدة المقطوعة من الحكومة السعودية يتم صرف المساعدة المقطوعة للفئات التي هي في حاجة إليها لتتمكن من شراء احتياجاتهم وعيش حياة هنيئة، وذلك المعروف عن السعودية ووزارة الموارد البشرية بها وسعيها الدائم لتوفير جميع الاحتياجات التي يقوم المواطنين بالحاجة إليها، ويتم تقديم تلك الخدمات بعد عرض بعض الشروط لتلائم حاجة المواطنين.

شروط الحصول على المساعدة المقطوعة

أن يكون المتقدم للحصول على المساعدة المقطوعة سعودي الأب والأم.

ألا يتخطى راتب ذلك الشخص 3000 ريال سعودي، وألا يمتلك لأي عقارات أو سجلات تجارية.

أن يكون عمره أكبر من 35 عام.

لا يحصل على مساعدات من مصادر أخرى، وأن يكون من أسرة ذات دخل محدود.

موعد صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي 1442

رابط الاستعلام عن موعد صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي 1442

كيفية الاستعلام عن المساعدة المقطوعة الضمان الاجتماعي 1442 حيث يمكن للأشخاص المستفيدين من تلك المساعدة باتباع الخطوات التالية للتعرف على كل ما يحتاج معرفته عن المساعدة المقطوعة بالسعودية: