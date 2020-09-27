نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الحصول على تمويل فوري من منصة سلفة في المملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة اكتشفوا شروط الحصول على تمويل فوري من منصة سلفة، توفر منصة سلفة أحد أهم جهات الدعم والتمويل الإلكترونية التابعة لمؤسسة النقد العربي داخل المملكة العربية السعودية باقة رائعة من القروض الفورية للمواطنين؛ من أجل مساعدتهم على حل المشكلات المالية التي تواجههم أو حتى الراغبين في تمويل لإنشاء مشروعات صغيرة، ويتم دفع القرض على مدة معينة عن طريق الأقساط وهذا يتم بالاتفاق من الجهة التمويلية والشخص الراغب في الحصول على القروض. ما هي شروط الحصول على تمويل فوري من منصة سلفة ؟ توفر منصة سلفة فرصة رائعة للأفراد لتمكينهم من الحصول على قروض من البنوك للقيام بالأعمال و المشروعات وتحقيق أحلامهم.

بجانب مساعدة الأفراد على قضاء حوائجهم المختلفة عن طريق تقديم الدعم المالي اللازم.

ولكن حصولك على الدعم والتمويل من منصة سلفة الإلكترونية لا يحدث بشكل عشوائي أو فوضوي.

بل تتواجد هناك مجموعة من الشروط التي لا بد من استيفائها من أجل الحصول على التمويل.

حيث أنه لابد من أن يكون الراغب في الحصول على التمويل من أبناء ومواطني المملكة العربية السعودية.

كما يجب أن لا يقل عمر المتقدم للحصول على التمويل لا يقل عن 18 سنة.

وأيضًا يجب أن يكون من العاملين في القطاع الخاص أو الحكومي مدة أقصاها 6 أشهر.

فضلًا على أنه لابد أن لا يكون صدر ضده أي جنحة جنائية من قبل. هل يتعارض تمويل سلفة مع الشريعة الإسلامية؟ بالتأكيد لا فلا يوجد هناك اختلاف أو تعارض مع قواعد الشريعة الإسلامية والحصول على تمويل من سلفة.

فبمجرد طلب الحصول على التمويل والانتهاء من كافة الإجراءات اللازمة تتمكن خلال مدة أقصاها 10 دقائق من الحصول على التمويل حيث يتم تحويله على الحساب البنكي الشخص للمتقدم، و يحق للمتقدم استخدامه كما يشاء.

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