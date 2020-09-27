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عمر شويل - جدة إليكم خطوات الاستعلام عن صلاحية الإقامة في المملكة العربية السعودية، يُعتبر الاستعلام عن صلاحية الإقامة في المملكة العربية السعودية واحدة من أبرز الخدمات التي يوفرها نظام منصة ابشر التابعة لوزارة الداخلية السعودية؛ وذلك من أجل تسهيل الأمور على المستعلمين وبالتالي تقليل الوقت والجهد عليهم وإنجاز المهام بكل سهولة ويسر.

كيفية الاستعلام عن صلاحية الإقامة للوافدين

منذ فترة تم إصدار قرار من قبل الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية والذي تضمن أنه على جميع الوافدين إلى المملكة العربية السعودية الاستعلام عن مدة الإقامة، وذلك لأنه سيتم فرض عقوبات وغرامات على جميع المخالفين الأمر الذي بدوره دفع الجميع إلى البحث عن سبل وطرق من أجل الاستعلام خوفًا من التعرض لدفع غرامات مالية كبيرة التي سيتم فرضها من قبل الجهات المعنية، وبالأخص أن الأوضاع لا تسمح بالمرة وتحديدًا تلك الفترة التي أعقبت ظهور فيروس كورونا.

كيفية الاستعلام عن مدة الإقامة

لذا قامت وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية بطرح منصة إلكترونية” أبشر” والتي من خلالها يتمكن الأفراد من الاستعلام عن مدة الإقامة الخاصة بهم، ولكن هناك الكثير من الأفراد الذين لا يعرفون كيفية الاستعلام عن مدة الإقامة باستخدام هذه المنصة، لذا سيتم التطرق إلى هذه الطُرق والتي تتمثل في الآتي: