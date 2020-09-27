نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آلية التسجيل لأداء العمرة أو الصلاة في المسجد الحرام عبر تطبيق اعتمرنا وحجز موعد في المقال التالي

عمر شويل - جدة تزداد عمليات البحث يومياً حول تطبيق اعتمرنا لأداء العمرة او الصلاة في المسجد الحرام أو الصلاة في الروضة الشريفة، فقد أعلن تطبيق اعتمرنا اليوم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن بدء حجز موعد من خلال التطبيق بداية من اليوم الموافق 10 من شهر صفر الجاري، وقد أشارت في البيان الخاص بها أن المرحلة الأولى ستضم 6 آلاف معتمر في اليوم، ومن خلال موقعنا ثقفني نعرض لكل متابعينا رابط تحميل تطبيق اعتمرنا وحجز موعد بالخطوات، بالإضافة إلى آلية التسجيل لأداء العمرة وفقاً لإرشادات وزارة الحج والعمرة.

آلية التسجيل لأداء العمرة أو الصلاة في المسجد الحرام:

أعلنت وزارة الحج والعمرة من خلال صفحتها الرسمية عن بدء تحميل التطبيق وحجز موعد من قبل المعتمرين، والهدف من ذلك أداء العمرة والصلاة في الحرم المكي، وجاء هذا القرار بعد الأمر الملكي الصادر من قبل الملك سلمان بن عبد العزيز السماح بأداء العمرة بشكل تدريجي والزيارة، ومن خلال هذا المقال نوضح آلية التسجيل لأداء العمرة أو الصلاة في المسجد الحرام أو الصلاة في الروضة الشريفة.

تحميل تطبيق اعتمرنا من خلال نظام الآندرويد Android أو الآيفون iOS، حيث يتم تسجيل البيانات من خلال تحميل التطبيق والدخول عليه، ويقوم الشخص الذي يرغب في أداء العمرة باختيار الموعد المتاح للعمرة، أو الصلاة في المسجد الحرام أو الصلاة في الروضة الشريفة والحصول على التصريح، وقد شددت الوزارة على أن المعتمر أو الشخص الذي يرغب بأداء العمرة ضرورة التأكد من خلوه من فيروس كورونا المستجد.

الوصول إلى أحد مراكز نقل أو تجمع المعتمرين في مكة المكرمة علماً بأن الوزارة قد أشارت في بيانها أنه سوف يتم الإعلان عنها لاحقاً، وضرورة إظهار التصاريح الخاصة بالعمرة للموظف المسؤول في المركز بشرط التقيد بالأوقات الممنوحة في التصريح، وأكد على ضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية التي شددت عليها وزارة الصحة وهي ارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد لحماية الجميع، بالإضافة إلى ركوب وسيلة المواصلات للقادمين من خلال مراكز نقل المعتمرين عبر “موقف السيارات”، ثم التوجه إلى الحرم المكي، وبعد انتهاء النسك يتم العودة إلى مركز تجمع نقل المعتمرين.

ومن الجدير بالذكر أن الوزارة قد أشارت في بيانها إلى إمكان ضيف الرحمن المبيت في أحد فنادق مكة المكرمة مع وجوب الحصول على تصريح في حالة الرغبة في الصلاة بالمسجد الحرام حسب الأوقات المتاحة وفقاً للتطبيق، بالإضافة إلى إمكان الموجودين في مكة المكرمة التسجيل للحصول على تصريح في حالة الرغبة في الصلاة في المسجد الحرام حسب أوقات التطبيق المتاحة.

موعد بدء المرحلة الثانية:

أوضحت وزارة الحج والعمرة في بيانها التي أعلنت عنه اليوم في الأحد الموافق 27 من شهر سبتمبر عن أنه في حالة وجود ازدحام في المرحلة الأولى وعدم المقدرة على الحجز لأداء العمرة في هذه المرحلة، فقد أتاحت المرحلة الثانية الذي سيبدأ الحجز فيها بداية من يوم الأحد الموافق 1 من شهر ربيع الأول 1442 الموافق 18 من شهر أكتوبر لهذا العام 2020.

رابط تحميل تطبيق اعتمرنا:

بعد تزايد عمليات البحث من قبل المواطنين الذين يرغبون في أداء العمرة والصلاة في المسجد الحرام، أعلنت الوزارة عن إتاحة تحميل تطبيق اعتمرنا لكل المعتمرين الذين يرغبون بالصلاة، ويتم تحميل التطبيق من خلال رابط تطبيق اعتمرنا للآيفون، أو من خلال تطبيق اعتمرنا للأندرويد.

خطوات حجز الموعد في تطبيق اعتمرنا:

نعرض لكل متابعي موقع ثقفني خطوات حجز الموعد بعد الإعلان عن بدء التسجيل في تطبيق اعتمرنا وتحميله، حيث يتم حجز الموعد من خلال الدخول على التطبيق بشكل مباشر بعد تحميله وتسجيل الدخول به، يتم اختيار أيقونة حجز موعد، ثم اختيار الموعد المناسب وفقاً للتطبيق ورغبة المعتمر في أداء العمرة والصلاة.