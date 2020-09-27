كشف اثري يعود لـ120 ألف سنة بالسعودية تعرف على التفاصيل

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كشف اثري يعود لـ120 ألف سنة بالسعودية تعرف على التفاصيل في المقال التالي
عمر شويل - جدة تعمل هيئة التراث السعودية بالعمل المستمر من أجل التوصل إلى التراث السعودي، وهذا دليل على أن هناك مجهود كبير للبحث المستمر للوصول إلى الآثار السعودية الأصيلة، ومعرفة التاريخ القديم للمملكة العربية السعودية، وفي خلال هذه الفترة تم التوصل إلى آثار سعودية تعود لأكثر من مائة وعشرين سنة، ونحن من خلال هذا المقال التالي سوف نقوم بتوضيح كافة المعلومات حول هذا الاكتشاف العظيم في المؤتمر الصحفي.
اهم ما قيل علي لسان جاسر بن سليمان الحرب الرئيس التنفيذي لهيئة التراث بالمملكة العربية السعودية:
تحدث جاسر بن سليمان الحرب الرئيس التنفيذي لهيئة التراث بالمملكة العربية السعودية، عن الاكتشاف العظيم الذي تم التوصل إليه من قبل بعض الفرق الدولية السعودية، التي عثرت على بعض آثار أقدام لبشر تعود حياتهم إلى قبل مائة وعشرين سنة، وهذا الاكتشاف تم العثور عليه على حدود مدينة تبوك السعودية بجانب بحيرة بجوار المدينة.
كما وجد الفريق آثار للحيوانات وفيلة بجانب آثار الأقدام، وهذا يؤكد أن هناك احتمالية وجود حياة بشرية قديمة في هذه المنطقة، وقد تم التعرف على نوعية الحيوانات الموجود لها آثار الأقدام، حيث يوجد آثار أقدام للحيوانات من نوعية القريات ونوعية الوعول، وهذا الاكتشاف من أكثر واهم الاكتشافات التي توصلت إليها هيئة التراث بالمملكة العربية السعودية.
يعلم الكثير أن هناك الكثير من الآثار المعروفة بالمملكة العربية السعودية:
والتي تبرز الحضارة القديمة التي قامت عليها المملكة، وأنها من أهم الدول التي تبرز وجود الحياة القديمة على الأرض السعودية، كما توضح القيم والعادات السارية داخل المملكة، كما أن وجود الآثار الدينية التي تتميز بوجودها المملكة العربية السعودية، تجذب الكثير من الزوار.
وتقوم هيئة الآثار السعودية ببذل أقصى مجهود من أجل العناية بهذه الآثار العظيمة، والحفاظ على الهيئة والشكل العام للآثار المكتشفة، وهذا من أجل العمل على تهيئة هذه الآثار لافتتاحها اجعلها متاحف أثرية تاريخية للسياحة داخل المملكة العربية السعودية، مع العلم أن السعودية واحدة من أهم الدول العربية التي تعتبر مزار سياحي كبير للملايين من جميع دول العالم سواء كان العربي أو الأوربي.
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