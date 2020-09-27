نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كشف اثري يعود لـ120 ألف سنة بالسعودية تعرف على التفاصيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعمل هيئة التراث السعودية بالعمل المستمر من أجل التوصل إلى التراث السعودي، وهذا دليل على أن هناك مجهود كبير للبحث المستمر للوصول إلى الآثار السعودية الأصيلة، ومعرفة التاريخ القديم للمملكة العربية السعودية، وفي خلال هذه الفترة تم التوصل إلى آثار سعودية تعود لأكثر من مائة وعشرين سنة، ونحن من خلال هذا المقال التالي سوف نقوم بتوضيح كافة المعلومات حول هذا الاكتشاف العظيم في المؤتمر الصحفي.

اهم ما قيل علي لسان جاسر بن سليمان الحرب الرئيس التنفيذي لهيئة التراث بالمملكة العربية السعودية:

تحدث جاسر بن سليمان الحرب الرئيس التنفيذي لهيئة التراث بالمملكة العربية السعودية، عن الاكتشاف العظيم الذي تم التوصل إليه من قبل بعض الفرق الدولية السعودية، التي عثرت على بعض آثار أقدام لبشر تعود حياتهم إلى قبل مائة وعشرين سنة، وهذا الاكتشاف تم العثور عليه على حدود مدينة تبوك السعودية بجانب بحيرة بجوار المدينة.

كما وجد الفريق آثار للحيوانات وفيلة بجانب آثار الأقدام، وهذا يؤكد أن هناك احتمالية وجود حياة بشرية قديمة في هذه المنطقة، وقد تم التعرف على نوعية الحيوانات الموجود لها آثار الأقدام، حيث يوجد آثار أقدام للحيوانات من نوعية القريات ونوعية الوعول، وهذا الاكتشاف من أكثر واهم الاكتشافات التي توصلت إليها هيئة التراث بالمملكة العربية السعودية.

يعلم الكثير أن هناك الكثير من الآثار المعروفة بالمملكة العربية السعودية:

والتي تبرز الحضارة القديمة التي قامت عليها المملكة، وأنها من أهم الدول التي تبرز وجود الحياة القديمة على الأرض السعودية، كما توضح القيم والعادات السارية داخل المملكة، كما أن وجود الآثار الدينية التي تتميز بوجودها المملكة العربية السعودية، تجذب الكثير من الزوار.

وتقوم هيئة الآثار السعودية ببذل أقصى مجهود من أجل العناية بهذه الآثار العظيمة، والحفاظ على الهيئة والشكل العام للآثار المكتشفة، وهذا من أجل العمل على تهيئة هذه الآثار لافتتاحها اجعلها متاحف أثرية تاريخية للسياحة داخل المملكة العربية السعودية، مع العلم أن السعودية واحدة من أهم الدول العربية التي تعتبر مزار سياحي كبير للملايين من جميع دول العالم سواء كان العربي أو الأوربي.