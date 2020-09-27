نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسوم تأشيرة الزيارة العائلية إلى السعودية ومن هم المسموح لهم بالاستقدام في المقال التالي

عمر شويل - جدة رسوم تأشيرة الزيارة العائلية إلى السعودية ومن هم المسموح لهم بالاستقدام يهم الكثير من المقيمين بالمملكة العربية السعودية، حيث حددت وزارة الخارجية السعودية الأسعار الجديدة لرسوم طلب تأشيرة الزيارة العائلية، والوظائف المسموح لهم بطلب الاستقدام، بينما يرغب الكثير في طلب زيارة أسرهم وذويهم إلى السعودية لقضاء وقت ممتع معهم ولتخفيف الشعور بالغربة بعيدا عن الأبناء أو الوالدين، وقد أصدر خادم الحرمين الشريفين أوامر ملكة أسعدت آلاف المقيمين الوافدين إلى المملكة بشأن تمديد تأشيرات الإقامة والزيارة دون مقابل مادي في ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.

نجد تساؤلات كثير حول من هم المسموح لهم بالزيارة العائلية إلى السعودية وهل ينفع طلب زيارة عائلية للأخت، لذا قمنا بإعداد هذا المحتوى للرد على كل هذه الاستفسارات وعرض لأهم شروط الزيارة العائلية ورسوم الزيارة العائلية، فتابعونا.

رسوم تأشيرة الزيارة العائلية إلى السعودية

يمكنكم متابعة طلب الاستقدام من خلال الاستعلام عن طلب تقديم الزيارة العائلية عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية، حيث يستغرق الطلب حوالي ثلاثة أيام فقط للحصول على الرد، كما يمكنكم الاستعلام عن رسوم المرافقين والتابعين والاستعلام عن صلاحية الإقامة إلكترونيا دون الذهاب إلى مقرات الجوازات السعودية.

أما رسوم الزيارة العائلية تبلغ حوالي ألفين ريال سعودي ، وتسمى هذه الرسوم رسوم حكومية، كما يقوم بدفع مبلغ ٢٠٠٠ رسال رسوم دخول إلى أراضي المملكة العربية السعودية، ويتم دفع هذه المبالغ كرسوم لمرة واحدة فقط.

أما أسعار تأشيرة الزيارة العائلية في حال طلب زيارة عائلية لأكثر من مرة تختلف فيها رسوم تأشيرة الزيارة العائلية كالآتي:

تبلغ أسعار الزيارة العائلية لمدة ٦ شهور ٣٠٠٠ ريال.

تبلغ رسوم تأشيرة الزيارة لمدة ١٢ شهر ٥٠٠٠ ريال.

أما تأشيرة الزيارة العائلية لمدة سنتين ٨٠٠٠ ريال سعودي.

شروط طلب الزيارة العائلية

حددت وزارة الخارجية شروط قبول طلب الزيارة العائلية، حيث يجب على المتقدم بالطلب تعبئة نموذج طلب تأشيرة الزيارة العائلية بطريقة، ويجب أن يكون لديه إقامة سارية، كما يجب عليه سداد رسوم طلب التأشيرة العائلية، ويشترط أن يكون نموذج طلب التأشيرة مختوم ومصدق من جهة العمل أو من الغرفة التجارية، ويمكنكم متابعة باقي الشروط من خلال الدخول على رابط شروط الزيارة العائلية لمعرفة آخر أخبار الزيارة العائلية للسعودية.

من هم المسموح لهم بالزيارة العائلية للسعودية

تسمح وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية للوافد المقيم بها أن يقوم بطلب الحصول على تأشيرة زيارة عائلية لأقاربه، ولكن حددت الوزارة أقارب الدرجة الأولى فقط للإقامة في المملكة عن طريق تأشيرة الزيارة العائلية، وإليكم المسموح لهم بالزيارة العائلية إلى المملكة:

الأب. الأم. الإبن. الإبنة. الزوجة. الأخ. الأخت.

هل ينفع طلب زيارة عائلية للأخت؟

نعم ولكن يشترط في حال طلب تأشيرة زيارة عائلية للأخت ألا تنجاوز عمرها عن ١٨ عاما، كما يشترط أن يرافقها في الزيارة أحد والديها، ولابد لقبول الطلب توافر الشرطين معا حتى لا يتم رفض طلب تأشيرة زيارة الأخت من وزارة الخارجية والجوازات السعودية.