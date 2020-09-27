نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط وخطوات الإستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الطلب والسجل 1442 وموعد صرفها وشروط التقديم عبر وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة مما لا شك فيه أن المواضيع التي نتناولها في موقعنا بشأن برنامج المساعدة المقطوعة تحظى بإهتمام بالغ ومتابعة شديدة من جانب الملايين من المواطنين السعوديين، ودعونا أولاً نوضح لكم أن برنامج مقطوعة الضمان الإجتماعي من أكثر البرامج الداعمة للأسر السعودية متوسطة الحال التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية في الفترة الأخيرة من أجل الوقوف بشكل كبير بجانب المواطن السعودي خاصة في تلك الظروف الصعبة التي تمر بها المملكة العربية السعودية بعد رفع أسعار معظم السلع الاساسية كنتيجة للإجراءات الإقتصادية التي اتخذتها الحكومة السعوية.

ولأن هناك الملايين ممن ينتظرون موعد إيداع المبالغ المادية للمساعدة المقطوعة في الحسابات البنكية للمستفيدين المستوفين للشروط، ونوضح لكم في هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” رابط وخطوات الإستعلام عن مقطوعة الضمان الإجتماعي وموعد صرفها وأبرز شروط التقديم، فإلى نص المقال.

شروط المساعدة المقطوعة

تقدم وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية مبالغ مادية كمساعدات تحت مُسمى المساعدة المقطوعة، ويتم صرف مقطوعة الضمان من أجل مساعدة جميع الاسر السعودية محدودة الدخل التي تعاني من مشاكل مادية، وتُعد مقطوعة الضمان الإجتماعي أحد أبرز البرامج التنموية التي تهدف إلى دعم المواطن السعودي، وقد وضعت الوزارة عدة شروط لا بد من استيفائها لكل مواطن يريد التقدم للمساعدة المقطوعة أبرزها:

تُقدم المساعدات المقطوعة للمواطنين السعوديين فقط.

لا يجب بأي حال من الأحوال أن يقل عمر المتقدم عن 35 عام.

تأتي الأسر محدودة الدخل والتي ليس لها عائل على رأس أولويات الفئات المستحقة.

لا يوجد سجل تجاري للمتقدم.

الإستعلام عن المقطوعة برقم الطلب

هناك عدة خطوات بسيطة تُمكنك من الإستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الطلب بطريقة بسيطة وسهلة، فقط قم بإتباع الخطوات التالية:

أولاً قم بالدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية على الإنترنت.

على الإنترنت. ثانياً اختر من بين الخدمات المطروحة على الموقع خدمة الإستعلام عن المساعدة المقطوعة.

ثالثاً اكتب الآن رقم الطلب ثم رمز التحقق.

وأخيراً اضغط على أيقونة عرض حتى تظهر لك كافة المعلومات عن حالة الطلب الخاصة بك للمساعدة المقطوعة.

الإستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم السجل

بنفس الخطوات في الفقرة السابقة التي أوضحناها لكم يُمكنك الإستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم السجل المدني، فقط ادخل على الموقع الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية واختر خدمة الإستعلام عن المقوعة ثم ادخل رقم السجل المدني الخاص بك لتعرف جميع المعلومات عن حالة الطلب الخاصة بك.

موعد صرف المقطوعة

حتى هذه اللحظة لم ترد إلينا أي أخبار عن أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية قد حددت موعد رسمي لنزول المساعدات المقطوعة، وسوف نوافكم بأي تفاصيل أو أخبار جديدة في الحال، ومن الجدير بالذكر أنه منذ إنطلاق مقطوعة الضمان الإجتماعي وليس لها موعد ثابت لنزول المساعدات.