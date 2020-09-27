نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اعفاء القروض من الديوان الملكي للمواطنين السعوديين بالمملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة اعفاء القروض من الديوان الملكي، حيث هناك أعداد كبيره من المواطنين في المملكة العربية السعودية يحصلون على قروض بنكيه من اجل مساعدتهم على حياه كريمه بعمل مشاريع صغيره أو بناء أو ترميم منزل، وهؤلاء المواطنين يتعثروا في سداد هذه القروض الخاصة بهم، وهنا جاء الديوان الملكي السعودي بمساعدتهم على اعفاء هذه القروض فوق شروط ومعايير محدده، ويتم التقديم على الديوان الملكي لتسديد الديون على المواطنين السعوديين، ومن خلال هذه المقالة سوف نتعرف على صيغة خطاب طلب اعفاء من قرض، حيث أن دائما ما يتم مراسلة الديوان الملكي من قبل الأشخاص الغير قادرين على سداد القروض التي حصلوا عليها، ويعد الاعفاء من القروض من الديوان الملكي احد الخدمات التي تقدم من الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين.

اعفاء القروض من الديوان الملكي

هناك عدد من الخدمات الهامة التي يقدمها الديوان الملكي لجميع المواطنين في المملكة، ومن هذه الخدمات اعفاء القروض من الديوان الملكي، ولم يقتصر الأمر على تقديم الخدمات للمواطنين السعوديين فقط بل وأيضا إلى المقيمين بالمملكة، حيث يقوم الديوان الملكي بمساعدتهم جميهم في حل مشاكلهم سواء كانت مشكلات ماليه أو أي مشاكل اخرى، والديوان الملكي السعودي للمساعدات يقوم بحل مشاكل جميع الأشخاص عند طلب التقديم في الديوان الملكي من اجل المساعدة.

صيغة تقديم طلب إلى الديوان الملكي للاعفاء من القرض

يبدأ الخطاب أو صيغة تقديم طلب اعفاء من القرض إلى الديوان الملكي في المملكة العربية السعودية، ويكون كالتالي.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز تحية طيبة وبعد أتوجه إليكم بهذا الطلب وكُلي أمل في تقديم يد العون لي، فقد حصلت على قرض بقيمة … من بنك التسليف في تاريخ…، وقد اضطرتني الظروف للحصول على هذا القرض من أجل المساعدة في زواج نجلي، وقد واجهت ظروفًا صعبة أعاقتني عن سداد باقي الأقساط، فقد مرضت زوجتي وتراكمت عليّ الديون، وأنا عاجزًا عن العمل لسني الكبير، ولم أعد قادرًا على الالتزام بتسديد القرض، لذلك أتقدم إليكم بطلبي بإعفائي من سداد باقي أقساط القرض، راجيًا منكم النظر إلى حالي بعين الرحمة، جعله الله في ميزان حسناتكم، ووفقكم دائمًا لمساعدة المحتاجين. اسم مقدم الطلب/…. التوقيع/…. رقم الجوال/…. العنوان/….

الأوراق المطلوبة لطلب الاعفاء

صوره من البطاقة الشخصية لمقدم الطلب.

صوره من التقارير الطبية للتأكد من صحة مقدم طلب الاعفاء.

البطاقة الخاصة بالأسرة.

نموذج كامل بالبيانات لطلب الاعفاء.

بيان رسمي بالحالة الاجتماعية لمقدم الطلب.

بهذا نكون قد وضحنا لكم طريقة وخطوات والأوراق للمطاويه من اجل اعفاء القروض من الديوان الملكي، لتسهيل الأمر على حضراتكم وعند الاستفسار عن أي شئ سوف نرد عليكم .