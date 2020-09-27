نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر براتب 2000 ريال فقط تستطيع الحصول علي تمويل شخصي من 5 الآف ريال فأكثر من مصرف الراجحي للسعودي والمغترب في المقال التالي

عمر شويل - جدة التمويلات الشخصية داخل المملكة العربية السعودية تحتل مساحة كبيرة من الاهتمام لدي فئة كبيرة من المواطنين سواء كانوا سعوديين أو مغتربين، ويظهر هذا الاهتمام بسبب ما يقدمه مصرف الراجحي من تسهيلات كبيرة في الحصول علي التمويل وفي أنظمة السداد وفقاً لرغبة العميل في المبلغ الذي يرغب في الحصول عليه، ويسهل مصرف الراجحي فتح حساب جاري أون لاين بطريقة سهلة للسعودي والمقيم حتي يستطيع الحصول علي التمويل الذي يرغب به أي عميل.

وقد أوضح مصرف الراجحي أن التمويل الشخصي يتم صرفه وفق رقابة شرعية إسلامية تهم كل مواطن يبحث عن التمويل الشخصي من مصرف الراجحي، ويقدم مصرف الراجحي جميع أنواع التمويلات المختلفة بعدة مبالغ منها الصغير والمتوسط والمرتفع ويختار العميل ما يحتاج إليه حسب رغبته، ويوفر مصرف الراجحي التمويل المالي بدون الحاجة إلى تحويل الراتب إلى مصرف الراجحي من جهة اعمل الخاضع لها، مما يعزز الفرصة لكل شخص في الحصول علي التمويل الذي يحلم به ووفق احتياجه الشخصي، وسوف نوضح لمتابعي موقع ثقفني شروط ومميزات التمويل النقدي من مصرف الراجحي لجميع المواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية.

صفات التمويل الشخصي من مصرف الراجحي للراغبين في التمويل

التمويل يتم صرفه مباشرة بعد تقديم طلب رغبة في الحصول علي التمويل وتحديد المبلغ المناسب الذي يتناسب مع ظروفه الشخصية. يتم سداد مبالغ التمويل الذي تم الحصول علي فترة 60 شهر (5 سنوات) كحد أقصي من أجل السماح للسداد. مبلغ التمويل يوفره الراجحي من 5 الآف ريال حتي 2 مليون ريال سعودي وهذا هو أكبر مبلغ يقدمه مصرف الراجحي. التمويل متاح لدعم المواطنين السعوديين وغير السعوديين داخل المملكة العربية السعودية. بدون تحويل الراتب يتم صرف التمويل للراغبين. وفق قواعد الشريعة الإسلامية يتم صرف التمويل للراغبين.

شروط محددة من مصرف الراجحي لصرف مبالغ التمويل المالي للجميع

يعتمد مصرف الراجحي الموافقة علي صرف القروض الشخصية بأي فرع من فروع مصرف الراجحي داخل المملكة العربية السعودية من خلال شروط محددة يجب توافرها في كل عميل سواء مواطن سعودي أو مقيم، ومن هذه الشروط:

للحصول علي القرض الشخصي من مصرف الراجحي يجب قبل تحديد المبلغ والقيمة التي يرغب بها كل عميل في صرفها يجب أن يكون العميل قد قضي فترة شهر علي الأقل في أي عمل داخل المملكة سواء هذا العمل بالمجال الحكومي أو الخاص، والدخل الشهرى الخاص بكل عميل الحد الأدنى له هو 2000 ريال، وألا يتجاوز عمر العميل الراغب في التمويل عن 60 عام، ومن خلال هذه الشروط يتم صرف التمويل خلال دقائق من التقديم علي التمويل وفق التزام العميل بالشروط المعلنة.

وقد أكد مصرف الراجحي علي جميع العملاء الحاليين أو العملاء الجدد الراغبين في الحصول علي تمويل شخصي، بانه يجب أن تتوافر بهم الشروط المحددة من قبل مصرف الراجحي حتي يتم الموافقة علي الصرف، فيجب التأكد قبل التقديم علي طلب التمويل من توافر هذه الشروط.

رابط التقديم علي تمويل شخصي سريع من مصرف الراجحي السعودي

عبر الأنترنت يوفر مصرف الراجحي الوقت المبذول للعملاء بدل الذهاب إلى المصرف من خلال التقديم علي التمويل الشخصي بالدخول علي موقع الراجحي الإلكتروني التالي: الراجحي، ويتم التقدم بطلب مباشرة وتحديد المبلغ الذي يرغب العميل في تمويله من مصرف الراجحي.

ثم ومن خلال الرابط السابق يقوم العميل بالتوجه إلى تسجيل بيانات العميل الشخصية والأساسية للحصول علي التمويل، حيث يبدأ كل عميل بتسجيل الاسم الشخصي له كاملاً، ثم تحديد جنسية العميل سواء مواطن أو وافد إلى المملكة العربية السعودية، ثم يقوم العميل بتحديد ما يحصل عليه شهرياً من راتب شخصي.

ثم يقوم العميل بتحديد مبلغ الالتزام الشهري الذي يقوم العميل بدفعه شهرياً إن تواجد، ثم تحديد مبلغ القرض الذي يرغب في العميل في الحصول عليه من مصرف الراجحي، ثم الضغط علي إرسال، وبعدها يتم التواصل من قبل فريق خدمة العملاء لتحديد موعد صرف المبلغ الذي تم التقديم عليه.