نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضبط قائد مركبة نشر مقاطع «سناب» توثق ارتكابه لمخالفات مرورية في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - ذكر مرور محافظة الطائف، أنه تم ضبط قائد مركبة من نوع “أكسنت” بعد نشره مقاطع سناب شات وهو يرتكب مخالفات مرورية.
وكشف حساب المرور على تويتر، أن قائد المركبة ارتكب مخالفات (السرعة، واستخدام الجوال أثناء القيادة).
وأشار إلى أنه سوف تتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات الواردة في نظام المرور.
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