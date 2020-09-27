‏⁧‫تسجيل 403 إصابة جديدة بفيروس ⁧‫كورونا‬⁩ بالمملكة والكشف عن عدد المتعافين والوفيات

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بلادي – الرياض : أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد ، عن تسجيل 403 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” ، و تسجيل 28 حالة وفاة جديدة ، ليصل إجمالي الوفيات إلى 4683 حالة .
وأضافت الصحة أن إجمالي حالات المصابين في المملكة وصل إلى 333193 حالة حتى الآن .
كما تم تسجيل 600 حالة تعافي جديدة ، ليصل مجموع المتعافين إلى 317005 حالة.
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