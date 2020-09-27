نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط حجز موعد بالضمان الاجتماعي لخدمات المستفيدين بوزارة الموارد البشرية بالسعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة حجز موعد بالضمان الاجتماعي هي أحد أهم الاستعلامات اليومية التي يقوم به العديد من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية، حيث يبحث البعض عن موعد صرف الضمن الاجتماعي بعد قيام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالإعلان عن إمكانية حجز موعد بالضمان الاجتماعي إلكترونياً، حيث يستطيع جميع المواطنين مراجعة مكاتب الضمان داخل جميع المناطق بالمملكة العربية السعودية من خلال مواقع الوزارة، فيمكن مراجعة مكاتب العمل ومكاتب الضمان المختلفة إلكترونياً من خلال حجز موعد بالضمان الاجتماعي، وتهدف الوزارة من الحصول علي موعد بالضمان الاجتماعي إلى تسهيل المراجعات الخاصة بدعم المواطنين، وتقديم جميع الخدمات بطريقة منظمة وميسرة لجميع المواطنين وتوفير الوقت والجهد لهم أيضاً.

موعد حجز خاص بالضمان الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية

حجز موعد الضمان الاجتماعي لجميع العملاء ما زال متاحاً الآن للجميع من أجل الحجز، بعد تأكيد وزارة الموارد البشرية علي أهمية الحجز الإلكتروني والحصول علي موعد خاص لمراجعة الضمان الاجتماعي دون الذهاب إلى مكاتب العمل، واستمرار الوزارة في التحول الإلكتروني لجميع الخدمات المعتادة التي تخص الوزارة ويبحث عليها دائماً الكثير من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية.

خطوات حجز موعد في الضمان الاجتماعي لجميع المواطنين في المملكة

حجز موعد بالضمان الاجتماعي يبدأ بالدخول علي موقع الوزارة: وزارة الموارد.

ثم يتم اختيار حجز موعد مسبق بالضمان الاجتماعي.

ثم يقوم المواطن باختيار نوع الخدمة المرتبط بحجز موعد بالضمان الاجتماعي، ومن هذه الخدمات الحصول علي كشف بيانات، الاستعلام عن دعم الضمان الاجتماعي الشهري، الحصول علي بدل خاص بالتعطل عن العمل، تقديم بدل للإجازة الخاصة بالأمومة، وغيرها من الخدمات المختلفة.

ثم يتم ملء نموذج البيانات وتسجيل كافة البيانات، ثم اختيار الفرع الذي يرغب العميل بحجز موعد به.

رقم تواصل مؤسسة الضمان الاجتماعي لجميع المواطنين داخل المملكة

مؤسسة الضمان الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية قد حددت رقم تواصل جديد وهو 8001222777، ومن خلال هذا الرقم يستطيع جميع المستفيدين من الضمان الاجتماعي، أن يقوموا بالاتصال بداية من الساعة 8.30 صباحاً وحتي الساعة 6.30 مساءً، وطرح نوع الخدمة علي فريق خدمة العملاء الذي يقوم بالرد وحل المشاكل التي قد تواجه البعض.

تحديث بيانات الضمان الاجتماعي عام 1442

شددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية علي ضرورة تحديث بيانات الضمان الاجتماعي لجميع المستفيدين من البرامج المختلفة التي تقدمها الوزارة، حيث يساعد التحديث علي سرعة تواصل الوزارة مع جميع المستفيدين في حالة إصدار أي تعلميات جديدة من قبل الوزارة، بالإضافة الي وصول الوزارة الي أكبر عدد من الأفراد الذين يستحقون دعم الضمان الاجتماعي.