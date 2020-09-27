نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل: صدور الموافقة الكريمة علي أداء العمرة و تحميل تطبيق”اعتمارنا” للراغبين في المقال التالي

عمر شويل - جدة أصدرت حكومة المملكة العربية السعودية الموافقة الكريمة علي السماح بأداء العمرة أو الزيارة بشكل تدريجي، وقد ابتدأ كثير من المواطنين السعودين البحث عن رابط تحميل برنامج اعتمرنا، وجاء ذلك مهما بعد الإعلان الذي أطلقته وزارة الحج والعمرة بإتاحة العمرة عبر الأجهزة الذكية ( Androidو ios ) وذلك ابتدا من يوم 17 صفر الجاري، وسوف تكون المرحلة الأولي عبارة عن 6 ألاف من المعتمرين بشكل مبدئي، وقد يكون السماح بعدد قليل من المعتمرين حتي تتمكن الحكومة السعودية تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمعتمرين، وذلك في ظل ما تمر به البلاد من جائحة الكورونا والخوف من خطر انتشارها، وأيضا من اجل توفير الأمان والراحة للمعتمرين أثناء القيام بمناسك العمرة .

كيفية تحميل تطبيق اعتمرنا

يستطيع المعتمر تحميل تطبيق اعتمرنا لمستخدمي نظام IOS وذلك من خلال الرابط بالضغط هنا

وسوف يقدم التطبيق للراغبين في قضاء العمرة وزيارة مكة المكرمة والمدينة المنورة والصلاة في الحرمين الشريفين تنظيم أوقاتهم لأداء المناسك، كما يتضمن التطبيق الضوابط و الاجراءات الاحترازية والتخطيط المسبق للرحلات وحجز الخدمات الاختيارية بشكل سهل وسريع .

سوف يتم تسجيل البيانات الخاصة بقاصدين الحرمين الشريفين حيث يكون مرتبط بتطبيق توكلنا بشكل مباشر وستحتوي تلك الخطوة علي عدة اجراءات من ضمنها التأكد من خلو المعتمر من فيروس COVID-19، كما يتيح التطبيق اختيار الخدمات المصاحبة للمعتمر التي يفضل أن تقدم له كاختيار وسيلة المواصلات ونقات التجمع ومراكز الخدمات .

مراحل السماح بأداء العمرة

أصدرت الموافقة الكريمة علي السماح بأداء العمرة والزيارة بشكل تدريجي، مع الأخذ في الاعتبار الاجراءات الاحترازية الصحية اللازمة، وذلك وفقا لمراحل وترتيبات محددة وتضمن أعادة السماح بالزيارة و أداء العمرة بشكل تدريجي وفق المراحل التالية :

المرحلة (1) : بداية من الحد الموافق 17 صفر 1442 الموافق 4أكتوبر 2020 السماح بأداء العمرة للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة، وسيكون ذلك بنسبة 30% من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الاجراءات الاحترازية الصحية للحرم .

المرحلة (2) : وسوف يكون بداية من يوم الحد الموافق 1 ربيع أول 1442 الموافق 18 أكتوبر 2020 السماح بأداء الزيارة والعمرة والصلوات للمواطنين والمقيمين في المملكة، وذلك بنسبة 75 % (15 ألف معتمر ) كذلك من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للروضة الشريفة في المسجد النبوي .

المرحلة (3) : انه من يوم الحد 15 أول ربيع أول 1442 الموافق 1 نوفمبر 2020 السماح بأداء العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة ومن خارجها، حتى الإعلان الرسمي عن انتهاء جائحة كورونا أو زوال الخطر، وذلك بنسبة 100% ( 20 ألف معتمر) كذلك من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للمسجد النبوي، ومن الدول التي تقرر وزارة الصحة عدم وجود مخاطر صحية فيها تتعلق بجائحة كورونا .

المرحلة الأخيرة : يتم السماح بأداء العمرة والصلوات للمواطنين والمقيمين داخل السعودية وخارجها، وذلك بنسبة 100% من الطاقة الاستيعابية الطبيعية للمسجد الحرام والمسجد النبوي،وسوف يكون ذلك عندما تقرر الجهة المختصة زوال مخاطر الجائحة .

والجدير بالذكر أن تطبيق (اعتمرنا ) اكد المصدر بالمعتمرين والمصلين والزوار ضرورة الالتزام بالتدابير الوقائية و تطبيق التعليمات والاشتراطات الصحية، من ارتداء الكمامة والحفاظ على مسافة التباعد الآمن وعدم التلامس، وتحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس البشرية .