نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط مقطوعة الضمان الاجتماعي 1442 وخطوات الحصول على الدعم للمواطنين بالمملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت المملكة العربية السعودية بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية رابط مقطوعة الضمان الاجتماعي 1442 بالإضافة إلى خطوات الاستعلام عن المساعدات المقطوعة لكافة المواطنين المُستحقين للدعم في المملكة، سعيًا وراء تقديم مبلغ من المال من أجل مساعدة المواطنين العيش حياة كريمة من خلال المساعدات المقطوعة بناء على عدد من الشروط، لتذهب مقطوعة الضمان إلى فئات مُحددة تستحق الحصول على هذا المبلغ المالي.

رابط مقطوعة الضمان الاجتماعي 1442

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعض من الشروط من أجل حصول المواطنين على المساعدة المقطوعة، لضمان وصول الدعم إلى المُستحقين، وتلك الشروط هي :

تُصرف المساعدات المقطوعة للأفراد الحاصلين على الجنسية السعودية.

شرط ألا يقل عمر المتقدم عن 35 عام وقت الحصول على المساعدات المقطوعة.

ألا يقل الراتب الشهري عن الراتب المحدد من قبل الوزارة.

تُصرف المساعدات المقطوعة لعدد من الفئات المطلوبة من الأرامل والأسر المحتاجة والمُطلقات وذوي الدخل المتوسط والدخل المنخفض.

شرط أساسي ألا يملك المستفيد سجل تجاري أو يملك عقارات أو أراضي داخل أو خارج المملكة

يمكن التقديم على المُساعدة المقطوعة إلكترونيًا للحصول على الدعم.

الاستعلام عن المساعدات المقطوعة

يمكن الاستعلام عن المساعدة المقطوعة والتقديم إلكترونيًا، وذلك عن طريق رفع كافة المُستندات والأوراق المطلوبة بعد التأكد من استيفاء الشروط وتطابقها مع ما تطلبه المملكة، وذلك دون الحاجة للذهاب إلى المكاتب الرسمية، سعيًا وراء توفير الوقت والجهد، على أن يتم إيداع المبالغ المُستحقة في حسابات المواطنين في الأوقات التي تُحددها وزارة الموارد البشرية.

خطوات الاستعلام عن المساعدة المقطوعة

ويمكن الاستعلام عن توقيت صرف المساعدة المقطوعة عن طريق :

الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية.

كتابة رقم السجل المدني الخاصة الخاص بالمستفيد.

كتابة رمز التحقق الذي تم ارساله من موقع وزارة الموارد البشرية للمستفيد.

الضغط على عرض كافة التفاصيل الخاصة بالمساعدات المقطوعة.

الفئات المُستحقة لمقطوعة الضمان

تُصرف مقطوعة الضمان الاجتماعي لبعض الفئات التي حددتها المملكة، وهي :

الأيتام في سن مُحدد يستحقون الحصول على الدعم.

الأرامل والمُطلقات.

الأسر التي ليس لها عائل، وتغيب عنها عائلها لأي سبب من الأسباب.

الرجال محدودي الدخل، والذين لا يتخطى الدخل الشهري لهم 3000 ريال سعودي، وليس لهم دخل آخر.

الأفراد من ذوي الاحتياجات الخاصة.

تُحدد وزارة الموارد البشرية الموعد الخاص بصرف المُساعدة المقطوعة وتقوم بالإعلان عنه في وقته، حيث أنه ليس هناك أي وقت مُحدد لإيداع المساعدة في الحسابات البنكية للمستفيدين.