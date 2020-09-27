فتاة الأحساء التنموية وأمسية وطنية بالمدرسة الأميرية

الأحساء – جاسم العبود

ضمن فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني السعودي التسعين الذي تعيشه البلاد هذه الأيام، أقامت جمعية فتاة الأحساء التنموية الخيرية أمسية شعرية وطنية شارك فيها ثلاثة من شعراء الأحساء هم: عبداللطيف الوحيمد وراشد القناص وعماد النعيم، وتولى إدارة الأمسية شاعر المليون نبيل بن عاجان، وذلك في مقر المدرسة الأميرية بالأحساء ..

مقدم الأمسية الشاعر بن عاجان أفتتح الأمسية بنبذة عن منجزات المملكة قال فيها: إن هذه المناسبة تطل علينا والمملكة تواصل إنجازاتها بخطوات واسعة نحو تحقيق مشروعها الإصلاحي البارز المتمثل في رؤية 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين –حفظهما الله، وأشار إلى أن الاحتفال بالذكرى الـ 90 لليوم الوطني السعودي يعد احتفاء بعطاء المملكة المتواصل منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – رحمه الله – مروراً بأبنائه من بعده، وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ..

الأمسية التي تضمنت أريع جولات لكل شاعر قصيدة في كل جولة، حظيت على حضور كبير من الشعراء ومتذوقي الشعر من الجنسين، وسط تطبيق للإجراءات الاحترازية التي حددتها البروتوكولات الصحية للأماكن الترفيهية المفتوحة مثل التباعد الاجتماعي ولبس الكمام وتفعيل تطبيق “توكلنا” ..

وفي ختام الأمسية تم تكريم شعراء الأحساء المشاركين لما تغنوا به من قصائد جميلة في حب الوطن من قبل جمعية فتاة الأحساء التنموية الخيرية، وشكرتهم على تلبية الدعوة ..