الاحتفاء بوطن العطاء في الخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة للإناث بالأحساء

دوت الخليج – جواهر محمد

احتفت وحدة الخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة للإناث بالأحساء بالذكرى التسعين لليوم الوطني تحت شعار “وطن العطاء “بمقر الوحدة اليوم الاحد ١٤٤٢/٢/١٠ بإشراف مديرة الوحدة خزنة عبدالرحمن الرويس بتنسيق وحدة العلاقات العامة والاعلام بالوحدة وبمشاركة منسوبي الوحدة.

ويأتي الاحتفال بذكرى اليوم الوطني٩٠ ترسيخًا للاعتزاز والولاء للقيادة الرشيدة والإنتماء للوطن ، وتعريفًا بمكانة الوطن وتاريخه العريق وربطه بحاضره الزاهر وعطائه لأبنائه، وتذكيرًا بنعمة الأمن والأمان والاستقرار، وانطلاقًا من مضامين رؤية المملكة ( 2030) في تعزيز الوطن والمواطن .

وبدء الاحتفال برفع نشيد السلام الملكي للوطن من خلال عرض مرئي الكتروني وسط أجواء من الفرح والابتهاج وقد تزينت الارجاء باللون الأخضر رمز العطاء.

وتقدمت مديرة الوحدة الرويس برفع التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حفظه الله، ولسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، حفظه الله، والشعب السعودي الكريم بهذه المناسبة الغالية،

وتنوعت فقرات المشاركة وتضمنت استعراض مرئي لأهم وأبرز إنجازات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وعرض جهود القيادة الرشيدة في اتخاذها للإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا وتم استعراض مشاركات لعبارات ومشاعر الولاء للوطن كاهداء بهذه المناسبة من إعداد منسوبي الوحدة.

وأكدت الرويس عبر الاحتفال باليوم الوطني بأننا جديرون بأن نثبت أننا على قدر الأمانةوالمسؤولية بالإنتماء إلى هذا الكيان الشامخ الذي خلفه لنا الجيل العظيم لنحتفظ به شامخاً للأجيال القادمة، فتلك مسؤوليتنا جميعاً ..داعية المولى عزوجل بأن يحفظ البلاد من كل مكروه ويديم نعمة الأمن والأمان.