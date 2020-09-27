نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقوق العامل الصحية والاجتماعية في نظام العمل السعودي للمدنيين في المقال التالي

عمر شويل - جدة حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حقوق العامل الصحية والاجتماعية والخدمات التي يجب أن يلتزم صاحب العمل بتوفيرها للعامل، وذلك حسب قانون وأنظمة العمل السعودي، كما خصت بالذكر الخدمات المختلفة المطلوبة من صاحب العمل في حالة ما إذا كانت المنشأة بعيدة عن العمران، وأكدت الوزارة على ضرورة التزام صاحب المنشأة بالمعايير والأنظمة التي تخص الخدمات الصحية والاجتماعية للعامل، تحقيقا لرؤية المملكة 2030 ولضمان حقوق العامل لدى صاحب العمل.

حقوق العامل الصحية والاجتماعية لدى صاحب العمل

أوضحت وزارة الموارد البشرية جميع حقوق العامل الصحية والاجتماعية ، وقامت بتقسيم الخدمات الصحية والاجتماعية المطلوبة من صاحب المنشأة.

حقوق العامل الصحية

يجب على صاحب المنشـأة أن يقوم بإعداد مكان مخصص للإسعافات الطبية والأدوية وغيرها، ووفقا لأنظمة العمل فقد تضمنت اللائحة المعايير التي يجب أن يحتويها المكان المخصص للإسعافات الطبية، كما يجب أن يلتزم صاحب العمل بالتعاقد مع طبيب لعمل فحص شامل مرة كل سنة على الأقل لعماله المعرضين لاحتمال الإصابة بأحد الأمراض المهنية، وهي المحددة في جداول الأمراض المهنية الموجودة في نظام التأمينات الاجتماعية، كما يجب أن يلتزم صاحب العمل بتوفير لعماله العناية الصحية الوقائية والعلاجية طبقا للمستويات التي يقررها الوزير، مع مراعاة ما يوفره نظام الضمان الصحي التعاوني.

الخدمات الاجتماعية

يستطيع صاحب المنشأة إنشاء صندوق للتوفير والادخار لعماله بعد الحصول على موافقة الوزير، على أن تكون مشاركة العمال فيه بشكل اختياري، ويجب على كل صاحب عمل أن يوفر لعماله وسائل الانتقال من منازلهم، أو من مركز تجمع معين إلى أماكن العمل وإعادتهم يوميا، وذلك في حالة ما إذا كانت هذه الأماكن لا تصل إليها وسائل المواصلات بانتظام في مواعيد تتفق مع مواعيد العمل.

بالنسبة للعاملين في الأماكن البعيدة عن العمران، فقد أكد نظام العمل أهمية التزام صاحب العمل بتوفير بعض حقوق العامل الصحية والاجتماعية ، وأيضا بعض الخدمات الضرورية التي يقوم بتحديدها الوزير من بين الخدمات التالية بناء على حالة المنشأة: