نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط بنك التسليف 1442 لكل أنواع القروض والتمويل وشروط الكفيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط بنك التسليف 1442 ، يعد بنك التنمية الاجتماعية، واحدًا من أبرز وأهم البنوك التمويلية، في المملكة العربية السعودية، حيث يقدم بنك التسليف للمستفيدين، الكثير من المزايا والعديد من القروض والتمويل المتنوع، منها قرض الزواج وقرض الأسرة، وقرض الترميم و قرض الأرامل والمطلقات كنف أيضًا، وذلك بشروط منفصلة لكل نوع منهم، بهدف التخفيف عن الأسر، ورفع الأعباء المالية عنهم.

شروط بنك التسليف 1442

يضع بنك التسليف أو بنك التنمية الاجتماعية، شروطه في مقابل كل نوع من أنواع التمويل، التي يمنحها للمستفيدين منه، مثل قرض الزواج وقرض الأسرة، وقرض ترميم المنازل، وكل منهم له شروط يجب أن تتوفر لدى المستفيد، فيما يعرف باسم شروط قرض الضمان الاجتماعي، حتى يسمح له البنك بالحصول على التمويل المناسب له، وهو أفضل بنك للتمويل في السعودية حاليًا، حيث يقدم القروض والتمويل للمستفيدين، في كافة المجالات.

شروط بنك التسليف للزواج 1442

فيما يتعلق بقرض الزواج؛ وضع بنك التنمية الاجتماعية شروط قرضه؛ وذلك على النحو التالي:

يجب أن تكون الزوجة حاملة للجنسية السعودية، وليس لديها أية جنسية عربية أخرى، من دول مجلس التعاون الخليجي. يجب أن يكون هذا الزواج، هو الأول للزوجين، فإذا كان أحدهما قد تزوج من قبل، فلا يمكنهما الحصول على هذا القرض.

شروط بنك التسليف قرض الأسرة

فيما يتعلق بقرض الأسرة؛ وضع بنك التنمية الاجتماعية شروط قرضه؛ وذلك على النحو التالي:

يجب أولًا ألا يتخطى دخل الفرد في الأسرة، أكثر من 2000 ريال سعودي. في حالة وجود أبناء، بلغوا 24 عامًا، ولم يتزوجوا أو ليس لديهم مصدرًا للدخل فإنهم يُعدوا ضمن أفراد الأسرة، وكذلك في حالة وجود بعض الأفراد، من ذوي الاحتياجات الخاصة، فإنهم يتم احتسابهم ضمن أفراد الأسرة، أيًا كان عمرهم.

شروط بنك التسليف الجديدة للترميم 1442

فيما يتعلق بقرض الترميم والمنشآت؛ وضع بنك التنمية الاجتماعية شروط قرضه؛ وذلك على النحو التالي:

يجب أن يقوم المستفيد، بسداد أية أقساط على المنزل، إذا كان المنزل مرهونًا. يجب أن يكون المنزل قد مر على المنزل، ما لايقل عن عامين اثنين، في حال بيعه ونقل ملكيته إلى أحد الأقارب. يجب أن يكون قد مر على المنزل، ما لايقل عن 5 أعوام، وألا يقل عمر المستفيد من قرض الترميم، عن 21 عامًا.

ويجب على المستفيد أن تتوفر به عددًا من الشروط العامة، للحصول على قرض بنك التسليف، وهي أن يكون سعودي الجنسية، وليس مرتبطًا بأية قروض مع بنوك أخرى بالمملكة، كما يجب أن يستعلم جيدًا عن شروط كفيل بنك التسليف، حتى يتمم كافة الإجراءات والضوابط التي تم وضعها، من جانب بنك التنمية الاجتماعية، لتنفيذ منح القرض أو التمويل المطلوب.