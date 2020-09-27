“مجلس التعاون” يعرب عن قلقه بشأن التصعيد بين أرمينيا وأذربيجان

بلادي – الرياض :أعرب مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم (الأحد)، عن قلقه بشأن التصعيد بين أرمينيا وأذربيجان. ودعا الأمين العام للمجلس الدكتور نايف الحجرف إلى خفض التصعيد في منطقة ناغورنو قرة باغ، وإلى حلّ الخلافات بالحوار والطرق السلمية. ودعا الحجرف الطرفين إلى تحكيم القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

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