نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي للمواطنين يصل إلى 1.5 مليون ريال سعودي من بنك سامبا في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل شخصي للمواطنين ، يواصل بنك سامبا بالمملكة العربية السعودية تقديم خدماته الممتازة للمواطنين السعوديين فقد قدمنا لكم في أحد مقالاتنا السابقة التمويل الشخصي للمتقاعدين واليوم نقدم لكم في هذا المقال تمويل شخصي للمواطنين السعوديين يصل إلى 1.5 مليون ريال سعودي حيث يسعى البنك إلى تشجيع المواطنين على مواصلة العمل وتأسيس المشاريع الصغيرة الخاصة بهم وتوفير رأس المال الذي يحتاجون إليه لبدء العمل الذي يريدون أن يعملون فيه حيث يقدم البنك التمويلات المتعددة والتي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومن خلال هذا المقال نقدم لكم مميزات وشروط ومتطلبات التقديم للحصول على التمويل الشخصي للمواطنين من بنك سامبا.

مميزات التمويل الشخصي من بنك سامبا

قيمة التمويل تصل إلى مليون ونصف ريال سعودي.

معدل ربح قليل جداً وثابت طوال فترة السداد.

فترة سداد تصل إلى ستون شهراً.

بعد سداد عشرون بالمائة من قيمة التمويل من الممكن الحصول على تمويل إضافي.

يمنح البنك للعملاء طوال فترة التمويل بطاقة سامبا الائتمانية مجاناً.

بمجرد استيفاء الشروط وتقديم الطلب للحصول على التمويل يتم الموافقة الفورية والسريعة لحصولك على التمويل.

شروط الحصول على التمويل من بنك سامبا

بالنسبة لموظف القطاع الحكومي

يجب أن يكون المتقدم للحصول على التمويل سعودي الجنسية ومقيم بالمملكة.

الحد الأدنى للراتب ألفين وخمسمائة ريال سعودي.

يجب أن لا يقل عمر المتقدم للحصول على التمويل عن ثمانية عشر عاماً.

مدة عمل الشخص المتقدم في جهة عمله لا تقل عن شهر منذ التحاقه بالعمل.

بالنسبة لموظف القطاع الخاص

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومقيم بالمملكة.

لا يقل عمر المتقدم عن واحد وعشرون عاماً.

الحد الأدنى للراتب لا يقل عن ثلاثة آلاف وخمسمائة ريال سعودي.

يجب أن يكون المتقدم للحصول على التمويل ملتحق بجهة عمله من مدة لا تقل عن ثلاث شهور.

الأوراق المطلوبة للحصول على التمويل

صورة الهوية الوطنية سارية المفعول.

تعبئة نموذج بطلب للحصول على التمويل.

تعريف من جهة العمل بالراتب وتاريخ الالتحاق بالعمل.

خطاب تحويل الراتب.

وللحصول على تمويل شخصي للمواطنين السعوديين بقيمة 1.5 مليون ريال يتم الدخول إلى الموقع الإلكتروني للبنك وتعبئة نموذج الطلب إلكترونياً أو التحدث مباشرة بخدمة الاتصال لبنك سامبا من خلال رقم المصرف(8001241010).