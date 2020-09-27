نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام والشروط والأوراق المطلوبة للحصول على أعفاء بنك التسليف والادخار 2020 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد بنك التسليف من اهم البنوك بالمملكة لما يقوم بدور في تقديم الدعم المالي والقروض للمواطنين السعوديين من اجل توفير حياه كريمة لهم نتيجة الاصلاحات بالمملكة ،ويقدم بنك التسليف العديد من القروض منها قرض الترميم والزواج وتمويل الأسرة وشروط بنك التسليف للكفيل والأرامل وغيرها وقد اعلن بنك التسليف عن شروطه الجديدة للحصول على القروض المقبولة.

يقدم البنك السعودي للتسليف والادخار العديد من برامج التمويل و القروض الاجتماعية والانتاجية الحسنة بالإضافة إلى بعض البرامج الخدماتية الغير مالية لدعم وتطوير المشاريع الصغيرة، أيضا من حصلوا على قروض من البنوك فإن الحكومة السعودية توفر لهم الإعفاء من دفع الأقساط المتبقية في حالة وجود ما يمنعهم من دفع تلك القروض من خلال التسجيل في إعفاء بنك التسليف.

كما أن يوجد العديد من المقترضين السعوديين الحاصلين علي قروض من البنك لا يعلمون الشروط المطلوبة للحصول علي أعفاء بنك التسليف بالهوية الوطنية وكيفية التخلص مما تبقى من أقساط بالبنك لذلك يجب معرفة الشروط والأوراق المطلوبة للحصول على الأعفاء من الأقساط من بنك التسليف.

كما أن يقدم بنك التسليف والادخار السعودي دعم القروض الخاصة بالمعاقين وذوي الإحتياجات الخاصة كتقديم خدمة أفضل للغير قادرين على تحقيق مستوي معيشة أفضل ،وتكون القروض على فترة سداد طويلة وبنظام مجزء لمعرفة سداد الاقساد دون جهد أو عناء ولمواكبة تتطورات الاقتصاد وزيادة أسعار السلع .

كما يجب عليهم الالتزام بالسداد والتنسيق مع البنك في عدم التأخير عن السداد ويمنح البنك لمن تراكمت علية ألأقساط بتمديد مدة دفع الأقساط بنفس القيمة لتيسير دفع الإقساط المتاجرة وعدم لجوء الكفيل الخصم من الراتب وفقا للوائح وقوانين البنك، كما ان البنك يقدم خدمة السداد الآلي عن طريق الصرافات والإنترنت والهاتف المصرفي .

ونظرا للظروف التي مرت بها البلاد مؤخرا بسبب فيروس كورونا، وتسبب ذلك في ارتفاع تكاليف المعيشة وضعف الأمور المادية لبعض المواطنين، تقدم عدد كبير من المستفيدين من قروض بنك التسليف، بتقديم طلب إعفاء من قروض بنك التسليف والإدخار، وللإعفاء من باقي الأقساط للبنك، هناك بعض الأوراق التي يجب أن يقوم مقدم الطلب بإرفاقها مع طلب الإعفاء.

شروط الحصول على إعفاء بنك التسليف

أن يكون المقترض سعودي الجنسية ولا يسمح لأجانب.

يجب أن يكون المقترض ليس عليه أي أقساط نتيجة حصوله على قرض من بنك أخر وفي حالة حدوث ذلك من بنك أخر لابد أن يقوم بتسديد كافة الأقساط كاملة حتى يحصل على الإعفاء من تسديد قرض أقساط بنك التسليف.

الايكون المقترض يملك أي حيازات أو عقارات.

يجب من توافر كافة الأوراق اللازمة للحصول على الإعفاء بالإضافة إلى ضرورة تقديم الطلب بالشكل الصحيح دون وجود فيه أي أخطاء تبطله.

الإعفاء من دفع الأقساط من بنك التسليف

أتاحت وزارة المالية خدمة استعلام أعفاء بنك التسليف برقم الهوية من خلال الموقع الإلكتروني وذلك لمستحقي الضمان الاجتماعي وكذلك المتوفين للحصول على طلب إعفاء من دفع الأقساط المتبقية من قرض بنك التسليف وذلك يتطلب استيفاء الأوراق والمستندات المطلوبة لطلب أعفاء بنك التسليف وتعبئة بيانات نموذج أعفاء بنك التسليف.

عدد كبير من المقترضين في المملكة العربية السعودية حصلوا على قروض من بنك التسليف السعودي لاحتياجات معينة، ولكن يوجههم بعض المشكلات والصعوبات في طريقهم سداد تلك القروض، ولذلك توفر الحكومة السعودية ممثلة في وزارة المالية في القيام بوضع إعفاء من بنك التسليف من دفع القروض والأقساط المتبقية من تلك القروض وعدد كبير من المواطنين السعوديين يمكنهم اللجوء إلى الحصول على تلك الإعفاءات ويحرصون على التسجيل فيها من خلال رقم الهوية.

الأوراق المطلوبة للحصول على إعفاء بنك التسليف

هناك أوراق مطلوبة للحصول على إعفاء بنك التسليف برقم الهوية 1441 وتلك الأوراق يتم تحضيرها على الفور بعد ملء نموذج الإعفاء على الموقع الإلكتروني الخاص ببنك التسليف والادخار السعودي وبعد الحصول على النموذج وطباعته وتحضير كافة الأوراق التي سوف نذكرها لكم في السطور التالية بعد ذلك يمكن أرسالهم جميعاً إلى الديوان الملكي عبر البريد السريع، ويجب أن يمتلك المقترض للحصول على الأعفاء مجموعة من الأوراق لتسجيل الأعفاء من بنك التسليف منها:

أن يمتلك المتقدم صورة الهوية السعودية الخاصة به. أن يمتلك المقترض صورة للكشف الطبي الخاص بالمتقدم للإعفاء. يجب أن يكون نموذج التقديم محتويًا على إمضاء المقترض للحصول على الإعفاء. يجب أن يقوم المقترض بتقديم أخر تقرير طبي قد قام بعمله.

والجدير بالذكر قد قامت وزارة المالية السعودية بتوضيح أن هناك قرار بمنح الإعفاء عن دفع قروض المتوفين ، ولقد تم ذلك بالتعاون مع البنوك والكثير من المؤسسات كقروض البنك السعودي للتنمية والادخار و قروض صندوق التنمية العقاري وغيرها.

وتقوم الحكومة السعودية في الفترة الأخيرة بمجهود كبير لتوفير كافة الخدمات التي يحتجها المواطن والمقيم على حد سواء بشكل إلكتروني يوفر الوقت والجهد المبذول في السابق للتنقل بين أروقه مكاتب المصالح الحكومية، وهذا أيضا يأتي ضمن رؤية التطوير الكبيرة التي تسير عليها المملكة وهي رئية 2030 والتي تحظي بدعم كبير من الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

والجدير بالذكر ايضا انه تقدم الكثير من المواطنين المستفيدين من الضمان الاجتماعي بطلب لملك السعودية الملك سلمان بن عبد العزيز ليمنحهم أعفاء بنك التسليف برقم الهوية من دفع الأقساط المتبقية عليهم عن طريق رقم الهوية بسبب عدم استطاعتهم سداد بقية المبالغ المستحقة عليهم تم الموافقة .