“الصحة” توصي بتفعيل “الوضع الحذر” على تطبيق توكلنا لهذا السبب

بلادي – الرياض :أوصت وزارة الصحة بتفعيل خاصية “الوضع الحذر” عبر تطبيق توكلنا، وذلك للحفاظ على سلامة المستخدمين والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأوضحت أن تفعيل الخاصية التي يوفرها التطبيق يمكن أن ينبه المستخدم عند اقترابه من شخص مصاب أو مخالط لحالة إصابة بالفيروس، ما يسهم في زيادة التوعية.
وكان تطبيق توكلنا قد شهد تحديثات مختلفة للخدمات التي يوفرها، على نحو يسهم في تسهيل استخدامه وتحسين تجربة المستخدمين لخدماته.
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